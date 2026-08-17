पूर्णिया में हैवानियत का खेल; शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर महिला की हत्या, 3 गिरफ्तार
पूर्णिया में अवैध संबंध बनाने से इंकार करने पर महिला की हत्या कर दी गई। पीरगंज गांव के ही तीन युवकों ने मिलकर हत्या की थी।
बिहार के पूर्णिया में एक शादीशुदा महिला के साथ हैवानियत का खेल खेला गया। मनचलों ने उसकी हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसने उनके साथ अवैध शारीरिक संबंध बनाने से इनकार किया था। पुलिस ने इस कांड में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तीनों गिरफ्तार बदमाशों को पुलिस ने जेल भेज दिया है।
मरंगा थाना के पीरगंज में शादीशुदा महिला की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। सदर वन एसडीपीओ अभिनव पराशर ने अपने कार्यालय में आयाजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अवैध संबंध बनाने से इंकार करने पर महिला की हत्या की गई थी। उसकी हत्या पीरगंज गांव के ही तीन युवकों ने मिलकर की थी। अब वे पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं।
खून से सने कपड़े बरामद
आरोपियों की पहचान शमीम अख्तर, जहांगीर आलम एवं मो राकिम के रूप में हुई थी। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर जमीन में गड़े महिला का टूटा मोबाइल एवं उसकी कर्णबाली तथा हत्या में प्रयुक्त व्हील रिंच के अलावा हत्या के समय आरोपियों के खून से सने कपड़े बरामद किए गए हैं। सभी साक्ष्यों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।
ब्लैकमेल करता था शमीम
एसडीपीओ ने बताया कि शमीम महिला को ब्लैकमेल कर संबंध बनाने का दबाव देता आ रहा था। घटना की रात मो शमीम ने ही महिला को फोन कर बुलाया था। यहां भी वह संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने लगा, जिससे महिला ने इंकार कर दिया। जिसके बाद जहांगीर और राकिम के साथ मिलकर शमीम ने उसकी हत्या कर दी। महिला को दोनों ने मिलकर गला दबाकर मार दिया। उसके पहले सिर पर रिंच से मारकर बेसुध कर दिया था। सिर से काफी खून भी निकला था।
इस मामले में परिजनों ने महिला के पति एवं ससुराल के अन्य सदस्यों के खिलाफ मरंगा थाना में केस दर्ज कराया है। परन्तु प्रारंभिक जांच में घटना में महिला के पति एवं ससुर के अन्य सदस्यों की संलिप्तता सामने नहीं आई। पुलिस ने दूसरे ऐंगल से मामले की जांच शुरू किया। गहन छानबीन में यह तथ्य उजागर हुआ कि अवैध संबंध बनाने से मना करने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। उसके
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें