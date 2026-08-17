पूर्णिया में हैवानियत का खेल; शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर महिला की हत्या, 3 गिरफ्तार

पूर्णिया में अवैध संबंध बनाने से इंकार करने पर महिला की हत्या कर दी गई। पीरगंज गांव के ही तीन युवकों ने मिलकर हत्या की थी।

बिहार के पूर्णिया में एक शादीशुदा महिला के साथ हैवानियत का खेल खेला गया। मनचलों ने उसकी हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसने उनके साथ अवैध शारीरिक संबंध बनाने से इनकार किया था। पुलिस ने इस कांड में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तीनों गिरफ्तार बदमाशों को पुलिस ने जेल भेज दिया है।

मरंगा थाना के पीरगंज में शादीशुदा महिला की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। सदर वन एसडीपीओ अभिनव पराशर ने अपने कार्यालय में आयाजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अवैध संबंध बनाने से इंकार करने पर महिला की हत्या की गई थी। उसकी हत्या पीरगंज गांव के ही तीन युवकों ने मिलकर की थी। अब वे पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं।

खून से सने कपड़े बरामद

आरोपियों की पहचान शमीम अख्तर, जहांगीर आलम एवं मो राकिम के रूप में हुई थी। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर जमीन में गड़े महिला का टूटा मोबाइल एवं उसकी कर्णबाली तथा हत्या में प्रयुक्त व्हील रिंच के अलावा हत्या के समय आरोपियों के खून से सने कपड़े बरामद किए गए हैं। सभी साक्ष्यों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।

ब्लैकमेल करता था शमीम एसडीपीओ ने बताया कि शमीम महिला को ब्लैकमेल कर संबंध बनाने का दबाव देता आ रहा था। घटना की रात मो शमीम ने ही महिला को फोन कर बुलाया था। यहां भी वह संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने लगा, जिससे महिला ने इंकार कर दिया। जिसके बाद जहांगीर और राकिम के साथ मिलकर शमीम ने उसकी हत्या कर दी। महिला को दोनों ने मिलकर गला दबाकर मार दिया। उसके पहले सिर पर रिंच से मारकर बेसुध कर दिया था। सिर से काफी खून भी निकला था।