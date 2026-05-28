Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बच्चे के शौच करने पर महिला की रॉड से हत्या, गोपालगंज के गांव में तनाव; पुलिस पर भी पथराव

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, भोरे (गोपालगंज)
share

गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र में गुरुवार को बच्चे के शौच करने के विवाद में एक महिला की रॉड से हत्या कर दी गई। आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं, पुलिस के देरी से पहुंचने का आरोप लगाकर लोगों ने जमकर बवाल काटा, जिससे गांव में तनाव हो गया।

बच्चे के शौच करने पर महिला की रॉड से हत्या, गोपालगंज के गांव में तनाव; पुलिस पर भी पथराव

बिहार के गोपालगंज जिले में गुरुवार को बच्चे के शौच करने के विवाद में एक महिला की लोहे की रॉड से मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद इलाके में तनाव हो गया। पुलिस के कथित तौर पर देरी से पहुंचने पर स्थानीय लोग उग्र हो गए। उन्होंने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस टीम ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। घटना भोरे थाना क्षेत्र के महरादेउर गांव की है।

मृतका की पहचान गांव के निवासी सुनील चौहान की पत्नी सुमन देवी के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने पुलिस के देरी से पहुंचने का आरोप लगाते हुए भोरे-मीरगंज मेन रोड जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकरियों ने पुलिस पर पथराव भी कर दिया। इससे एसडीपीओ हथुआ और श्रीपुर थाने की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। श्रीपुर थाने की गाड़ी के चालक को पथराव में चोट भी लगी है।

उधर, ग्रामीणों के पथराव के बाद पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी वहां से भाग खड़े हुए। बताया जाता है कि गांव के सुनील चौहान के घर के पीछे आरोपी आतिश चौहान का खेत है। सुबह करीब साढ़े 10 बजे आतिश अपने खेत की तरफ गया, वहां गंदगी देखकर भड़क गया।

ये भी पढ़ें:बिहार के मुंगेर में छुट्टी पर घर आने से पहले RPF जवान की बेरहमी से हत्या

उसने सुनील चौहान के परिवार के बच्चों पर शौच करने का आरोप लगाते हुए हल्ला शुरू कर दिया। देखते ही देखते आतिश चौहान ने सुमन देवी के सिर पर रॉड से हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने से वह बुरी तरह से घायल हो गईं। परिजन तत्काल उसे लेकर रेफरल अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद भाग रहे आरोपी आतिश चौहान को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस समय पर नहीं पहुंची। इसी को लेकर आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी करते हुए नारेबाजी की।

ये भी पढ़ें:बीवी ने किया हनीट्रैप, पति-देवर ने की हत्या; भागलपुर मर्डर में प्रेमिका गिरफ्तार

तनाव के बाद कई थानों की पुलिस पहुंची

घटना की सूचना मिलते ही हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता, एसडीओ अभिषेक चंदन, बीडीओ दिनेश कुमार सिंह सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेज दिया। वहीं फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट सहित कई नमूने एकत्र किए। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है।

(भोरे से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Gopalganj Gopalganj News Gopalganj Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।