10 इंच जमीन के लिए झगड़ा, महिला को जमीन पर गिरा लात-घूंसे से पीट कर मार डाला
सिरीसिया थाना क्षेत्र के सेनुअरिया गांव निवासी मुन्ना महतो एवं महातम यादव के बीच रविवार की सुबह करीब 7:30 बजे 10 इंच जमीन को लेकर विवाद होने लगा। धीरे-धीरे विवाद बढ़ता गया और दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। इसमें एक पक्ष से महिला अपने बेटे का बचाव करने आई।
बिहार में 10 इंच जमीन के लिए एक महिला की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। पश्चिम चंपारण जिले में इस वारदात के बाद सनसनी फैल गई है। सीरिसिया थाना क्षेत्र के सेनुअरिया वार्ड संख्या-10 में जमीनी विवाद में मारपीट के दौरान रामकली देवी (60) की मौत हो गई। घटना रविवार की सुबह करीब 7:30 बजे की है। मौके पर ट्रैफिक डीएसपी सहित आधा दर्जन थाने की पुलिस कैंप कर रही है। थानाध्यक्ष अनंत कुमार ने बताया कि घटना के बाद सभी आरोपित घर छोड़कर फरार हो गए हैं।
इस पिटाई से महिला को गंभीर चोट आ गई। जिससे महिला की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद सभी आरोपित घर छोड़कर फरार हो गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना सीरिसिया पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच बेतिया भेज दिया। घटना के बाद एक-एक कर करीब आधा दर्जन थाने की पुलिस मौके ने पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में जिला पुलिस के बल भी पहुंचे। तब जाकर मामला शांत हुआ।