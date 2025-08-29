woman murder after rape crushing with stone attack on daughter and mother in law in Gaya bihar गया जी में महापाप; रेप के बाद महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या, बेटी और सास को भी नहीं छोड़ा, Bihar Hindi News - Hindustan
गया जी में महापाप; रेप के बाद महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या, बेटी और सास को भी नहीं छोड़ा

आरोपी ने पीड़िता की सास और बेटी को भी नहीं छोड़ा। उन दोनों को भी मारने का प्रयास किया। इससे पहले महिला को अपने मकान में ले जाकर रेप के बाद हत्या कर दी।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 11:14 AM
बिहार के गया जी में एक महिला दरिंदगी की शिकार बनी। दुष्कर्म करने के बाद उसकी बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी गई। आरोपी ने पत्थर से कुचलकर महिला को मौत के घाट उतार दिया। घटना कोंच के आंती थाना इलाके के बरई गांव में गुरुवार रात की है। गांव के ही एक व्यक्ति पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया जा रहा है जो फरार है। पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने आरोपी की पत्नी और पिता को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। महिला का शव घर के पीछे झाड़ी में मिला।

आरोपी ने पीड़िता की सास और बेटी को भी नहीं छोड़ा। उन दोनों को भी मारने का प्रयास किया। बेटी ने भागकर जान बचाई। सास पिटाई से बेहोश हो गई तो छोड़कर भाग चला। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी मिल रही है कि मृतका के पति उदय शंकर शर्मा बंगलोर में रहते हैं और मजदूरी करते हैं। पति के आने का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दिया है। घटना से गांव में सनसनी मची हुई है। आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर कठोर सजा दिलाने की मांग की जा रही है।

ग्रामीणों ने बताया कि महिला चार-पांच दिनों से बीमार थी। आरोपी उसके घर पहुंचा और शैतानी नजर लगने की बात बताकर उसे ओझा से झड़वाने के बहाने अपने घर में ले गया। आरोपी का एक नया मकान बन रहा है। वहां ले जाकर उसने महिला से रेप किया और पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। उसके बाद आरोपी महिला का मोबाइल लेकर उसके घर गया और उसकी बेटी को मोबाइल दिखाकर मां के बुलाने की बात कहकर रात के अंधेरे में अपने साथ ले गया। बेटी ने जब रास्ते में टॉर्च जलाया तो आरोपी ने मना कर दिया। इससे बेटी को उसकी नीयत पर शक हो गया। जान बचाने के लिए वह भागने लगी तो आरोपी ने उसके सिर पर लट्ठ से वार कर दिया। लेकिन बेटी ने हिम्मत नहीं हारी और भाग निकली। उसके बाद आरोपी फिर से मृतका के घर गया और सास को पीट कर बेहोश कर दिया।

इस मामले में थाने की दारोगा मीरा कुमारी ने बताया कि पत्थर से कुचल कर महिला की हत्या की गई है। महिला की सास और बेटी पर भी हमला किया गया है। पुलिस छानबीन में जुट गई है। मृतका के शव रो पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एनएमसीएच भेज दिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आगे की जानकारी मिलेगी।

