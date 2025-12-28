Hindustan Hindi News
महिला के कहने पर दारोगा हाथ हिला रहे, बिहार के थाने में बने रील्स वायरल; अब ऐक्शन

संक्षेप:

वीडियो बनाते समय वह दारोगा को हाथ हिलाने को बोलती है। थाना परिसर में मौजूद दोनों दारोगा महिला के कहने पर हाथ भी हिलाते हैं। यह पूरा रील्स महिला के मोबाइल में कैद हो जाता है। इसके बाद महिला अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसे वायरल कर देती है।

Dec 28, 2025 09:23 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, संवाद सूत्र, वैशाली
बिहार के वैशाली जिले के थाना परिसर में एक महिला के साथ दारोगा द्वारा रील्स बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महिला मदरना पंचायत के एक गांव की बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार रील्स बनाने वाली महिला प्रतिदिन वैशाली आती है। वह प्रखंड, अंचल, थाना सहित सभी कार्यालय का दिनभर चक्कर लगाती है फिर शाम ढलते ही वापस अपने घर चली जाती है। इसी क्रम में थाना परिसर में बैठे दारोगा एवं अन्य व्यक्ति के पास वह मोबाइल से वीडियो बनाने लगती है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

वीडियो बनाते समय वह दारोगा को हाथ हिलाने को बोलती है। थाना परिसर में मौजूद दोनों दारोगा महिला के कहने पर हाथ भी हिलाते हैं। यह पूरा रील्स महिला के मोबाइल में कैद हो जाता है। इसके बाद महिला अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसे वायरल कर देती है। थाना परिसर में स्कार्पियो से आए एक जनप्रतिनिधि समिति सदस्य से महिला कहती है कि आप मुझे धक्का मारेंगे तो धक्का मारकर जाइए, आपको क्या लगता है हम आपसे हार जाएंगे, नहीं सर नहीं।

वहीं दूसरी ओर खड़े दाउदनगर के एक पैक्स अध्यक्ष इस रील्स पर आपत्ति जताते हुए वीडियो में यह कहते नजर आ रहे हैं कि क्या सर थाने में अब यही सब होगा। गौरतलब बात यह है कि बिहार के डीजीपी समय-समय पर पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया एक्टिविटी पर सतर्क रहने और ड्यूटी के दौरान ऐसे कार्यों से बचने की हिदायत देते रहते हैं।

मामले की हो रही है जांच

थानाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि रील्स में वायरल दोनों दारोगा थाना परिसर में बैठे हैं। उक्त महिला स्वयं अपने मोबाइल से वीडियो बना रही है। मामले की जांच की जा रही है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
