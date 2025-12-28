महिला के कहने पर दारोगा हाथ हिला रहे, बिहार के थाने में बने रील्स वायरल; अब ऐक्शन
बिहार के वैशाली जिले के थाना परिसर में एक महिला के साथ दारोगा द्वारा रील्स बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महिला मदरना पंचायत के एक गांव की बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार रील्स बनाने वाली महिला प्रतिदिन वैशाली आती है। वह प्रखंड, अंचल, थाना सहित सभी कार्यालय का दिनभर चक्कर लगाती है फिर शाम ढलते ही वापस अपने घर चली जाती है। इसी क्रम में थाना परिसर में बैठे दारोगा एवं अन्य व्यक्ति के पास वह मोबाइल से वीडियो बनाने लगती है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
वीडियो बनाते समय वह दारोगा को हाथ हिलाने को बोलती है। थाना परिसर में मौजूद दोनों दारोगा महिला के कहने पर हाथ भी हिलाते हैं। यह पूरा रील्स महिला के मोबाइल में कैद हो जाता है। इसके बाद महिला अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसे वायरल कर देती है। थाना परिसर में स्कार्पियो से आए एक जनप्रतिनिधि समिति सदस्य से महिला कहती है कि आप मुझे धक्का मारेंगे तो धक्का मारकर जाइए, आपको क्या लगता है हम आपसे हार जाएंगे, नहीं सर नहीं।
वहीं दूसरी ओर खड़े दाउदनगर के एक पैक्स अध्यक्ष इस रील्स पर आपत्ति जताते हुए वीडियो में यह कहते नजर आ रहे हैं कि क्या सर थाने में अब यही सब होगा। गौरतलब बात यह है कि बिहार के डीजीपी समय-समय पर पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया एक्टिविटी पर सतर्क रहने और ड्यूटी के दौरान ऐसे कार्यों से बचने की हिदायत देते रहते हैं।
मामले की हो रही है जांच
थानाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि रील्स में वायरल दोनों दारोगा थाना परिसर में बैठे हैं। उक्त महिला स्वयं अपने मोबाइल से वीडियो बना रही है। मामले की जांच की जा रही है।