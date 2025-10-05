ममेरे भाई के प्यार में हुई पागल, बिहार में पत्नी ने पति की करा दी हत्या; खौफनाक वारदात

थानाध्यक्ष चंचल कुमार महथा के अनुसार हत्या के अनुसंधान और पूछताछ में यह बात सामने आयी थी कि मनोज कुमार पासवान की पत्नी और उसके ममेरे भाई अजय पासवान के बीच अवैध संबंध था। उस बात की भनक लगी, तो मनोज कुमार पासवान विरोध करने लगा

देश की बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की तरह ही बिहार के भोजपुर जिले में प्रेमी के चक्कर में पति की हत्या कराने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह बिहिया थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव निवासी मनोज कुमार पासवान की पत्नी है। शुक्रवार की रात गिरफ्तार कर लिया गया। उसके प्रेमी को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वह शाहपुर थाना क्षेत्र के सहजौली गांव निवासी अजय पासवान है। पूछताछ के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया।

थानाध्यक्ष चंचल कुमार महथा के अनुसार हत्या के अनुसंधान और पूछताछ में यह बात सामने आयी थी कि मनोज कुमार पासवान की पत्नी और उसके ममेरे भाई अजय पासवान के बीच अवैध संबंध था। उस बात की भनक लगी, तो मनोज कुमार पासवान विरोध करने लगा। इसी के तहत बुधवार की रात मनोज कुमार पासवान को घूमने के लिए बुलाया गया। इसके बाद गजराजगंज ओपी क्षेत्र के छोटकी सासाराम गांव के समीप मनोज कुमार पासवान की हत्या कर दी गई।