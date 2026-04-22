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इंस्टाग्रम पर बिहार की लड़की को हुआ प्यार, गुजरात के सूरत में रचाई शादी; अब पति फरार

Apr 22, 2026 01:22 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पूर्वी चंपारण
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इतना ही नहीं उस प्रेमी ने युवती से यह भी कहा कि अगर वो सूरत नहीं आएगी तो वो आत्महत्या कर लेगा। अपने प्रेमी की बातों में आकर युवती ट्रेन से सूरत पहुंच गई। युवती के अनुसार, सूरत में 15 दिन पूर्व मंदिर में उन्होंने शादी रचाई।

इंस्टाग्रम पर बिहार की लड़की को हुआ प्यार, गुजरात के सूरत में रचाई शादी; अब पति फरार

इंस्टाग्राम पर प्रेम हुआ, फिर दोनों ने गुजरात के सूरत में चोरी छिपे मंदिर में शादी कर ली। पति उसे सूरत से मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन लाया, फिर टेम्पो पर बैठा कर फरार हो गया। महिला जब अपने पति के घर पहुंची तो सुसराल वालों ने उसे रखने से इनकार कर दिया। अब लड़की सुसराल में ही रहने की जिद पर अड़ी है। दरअसल पूरा मामला बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के पताही थाना क्षेत्र के गोनाही गांव का है। युवती का कहना है कि गोनाही के युवक से इंस्टाग्राम पर उनका परिचय हुआ जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गया। दो साल से उनके बीच प्रेम संबंध चल रहा था। इसी बीच युवती की शादी तय हो गई। यह बात जब उसके प्रेमी को पता चली तो उसने शादी करने के लिए उन्हें गुजरात के सूरत में बुलाया।

इतना ही नहीं उस प्रेमी ने युवती से यह भी कहा कि अगर वो सूरत नहीं आएगी तो वो आत्महत्या कर लेगा। अपने प्रेमी की बातों में आकर युवती ट्रेन से सूरत पहुंच गई। युवती के अनुसार, सूरत में 15 दिन पूर्व मंदिर में उन्होंने शादी रचाई। इसके बाद युवक ने उसे सूरत में गैस की किल्लत की जानकारी देकर कहा कि अब हम लोग दूसरी जगह चलकर काम करेंगे। प्रेमिका से पत्नी बनी युवती को विश्वास में लेकर वो उसे ट्रेन से मुजफ्फरपुर लाया।

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इसके बाद प्रेमी ने ऑटो रिक्शा चालक को अपने घर का पता देकर ऑटो में प्रेमिका को बैठाया और वो खुद गायब हो गया। जब वह युवक के घर पताही के गोनाही में बुधवार सुबह पहुंची तो यहां हंगामा खड़ा हो गया। युवक के घर वालों ने उसे रखने से इनकार कर दिया। जबकि युवती यहीं रहने की जिद पर अड़ी है। युवती अपने पति का नाम लड्डू बता रही है। युवती का यह भी कहना है कि अब वो किसी भी कीमत पर ससुराल में ही रहेगी। बहरहाल अब लोगों की भीड़ यहां जुटी हुई है। युवती शिवहर जिले के पिपराही क्षेत्र के उकना गांव की रहने वाली है। घटना को लेकर गांव में चर्चा का बाजार तेज है।

Nishant Nandan

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Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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