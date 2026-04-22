इंस्टाग्रम पर बिहार की लड़की को हुआ प्यार, गुजरात के सूरत में रचाई शादी; अब पति फरार

इतना ही नहीं उस प्रेमी ने युवती से यह भी कहा कि अगर वो सूरत नहीं आएगी तो वो आत्महत्या कर लेगा। अपने प्रेमी की बातों में आकर युवती ट्रेन से सूरत पहुंच गई। युवती के अनुसार, सूरत में 15 दिन पूर्व मंदिर में उन्होंने शादी रचाई।

इंस्टाग्राम पर प्रेम हुआ, फिर दोनों ने गुजरात के सूरत में चोरी छिपे मंदिर में शादी कर ली। पति उसे सूरत से मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन लाया, फिर टेम्पो पर बैठा कर फरार हो गया। महिला जब अपने पति के घर पहुंची तो सुसराल वालों ने उसे रखने से इनकार कर दिया। अब लड़की सुसराल में ही रहने की जिद पर अड़ी है। दरअसल पूरा मामला बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के पताही थाना क्षेत्र के गोनाही गांव का है। युवती का कहना है कि गोनाही के युवक से इंस्टाग्राम पर उनका परिचय हुआ जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गया। दो साल से उनके बीच प्रेम संबंध चल रहा था। इसी बीच युवती की शादी तय हो गई। यह बात जब उसके प्रेमी को पता चली तो उसने शादी करने के लिए उन्हें गुजरात के सूरत में बुलाया।

इतना ही नहीं उस प्रेमी ने युवती से यह भी कहा कि अगर वो सूरत नहीं आएगी तो वो आत्महत्या कर लेगा। अपने प्रेमी की बातों में आकर युवती ट्रेन से सूरत पहुंच गई। युवती के अनुसार, सूरत में 15 दिन पूर्व मंदिर में उन्होंने शादी रचाई। इसके बाद युवक ने उसे सूरत में गैस की किल्लत की जानकारी देकर कहा कि अब हम लोग दूसरी जगह चलकर काम करेंगे। प्रेमिका से पत्नी बनी युवती को विश्वास में लेकर वो उसे ट्रेन से मुजफ्फरपुर लाया।