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पोती को छेड़ने से रोका, मनचलों ने दादी पर बोलेरो चढ़ाकर मार दिया; नवादा में खौफनाक कांड

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, हिसुआ (नवादा)
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नवादा जिले के हिसुआ में गुरुवार को दादी के साथ बाजार गई पोती के साथ कुछ मनचले छेड़खानी करने लगे। दादी ने जब इसका विरोध किया तो, मनचलों ने उन्हें बोलेरो गाड़ी से कुचलकर मार डाला। इस वारदात के बाद आक्रोशित लोगों ने गया-नवादा हाईवे को जाम कर दिया।

Nawada woman killed by run over bolero
नवादा के हिसुआ में पोती से छेड़खानी का विरोध कर रही दादी को बोलेरो से कुचल मार डाला (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बिहार के नवादा जिले से एक खौफनाक वारदात सामने आई है। हिसुआ थाना क्षेत्र के तुंगी बाजार स्थित डाक स्थान दो मुहानी के पास गुरुवार को मनचलों ने एक महिला को बोलेरो गाड़ी से कुचलकर मार डाला। दरअसल, मनचलों ने दादी के साथ चल रही पोती से छेड़खानी की थी। दादी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने उनपर गाड़ी चढ़ाई दी। महिला की मौत होने के बाद लोगों ने गया-नवादा रोड एनएच 83 को करीब 4 घंटे तक जाम कर दिया।

मृतका की पहचान हिसुआ थाना क्षेत्र के लटावर नविासी नवल सिंह की 55 वर्षीय पत्नी विद्या देवी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, विद्या देवी गुरुवार को अपनी 18 साल की पोती के साथ तुंगी बाजार गई थीं। इसी दौरान एक सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी पर सवाल कुछ मनचले युवक वहां पहुंचे। वे उनकी पोती के साथ छेड़खानी करने लगे और मारपीट शुरू कर दी।

मौके पर ही महिला की मौत

जब युवती की दादी इसका विरोध करने वहां पर पहुंचीं, तो युवकों ने बोलेरो को तेज रफ्तार से भगाते हुए उन्हें कुचल दिया। गाड़ी की टक्कर लगने से विद्या देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

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भीड़ ने बोलेरो को पकड़ा, मनचले भाग निकले

हालांकि, आसपास के लोग वहां तुरंत जुट गए और खून से लथपथ महिला को सीएचली लाया गया। वहां चिकित्सकों ने भी उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद लोगों ने पीछा कर बोलेरो गाड़ी को पकड़ लिया। मगर उसमें सवार सभी युवक भागने में सफल रहे।

हिसुआ में महिला की मौत के बाद आक्रोशित भीड़ ने लगाया जाम

गया-नवादा हाईवे 4 घंटे जाम

इस घटना से आक्रोशित बड़ी संख्या में लोग हाईवे पर जमा हो गए और उन्होंने गया-नवादा पथ को जाम कर दिया। तुंगी दो मुहानी के पास एनएच 82 पर करीब चार घंटे तक जाम रहा। सूचना मलिने पर हिसुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थानाध्यक्ष मृत्युंजय ने लोगों को समझा-बुझाकर बड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया।

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पुलिस कर रही जांच

पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। बोलेरो सवार युवकों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि गाड़ी तुंगी चक निवासी सौरभ चौधरी के नाम से रजिस्टर्ड है। हालांकि, उसे कौन चला रहा था यह अभी स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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