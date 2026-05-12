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बिहार में अंधविश्वास की भेंट चढ़ी महिला, डायन बता भीड़ ने दी दर्दनाक मौत; पड़ोसियों पर भी जानलेवा हमला

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, फतेहपुर(गया जी), एक संवाददाता
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बुलकी देवी घर के बाहर खाट पर बैठी थी। इसी दौरान गांव के ही दस-बारह लोग समूह बनाकर पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने धमकी दी कि जो भी महिला को बचाने आएगा, उसे भी जान से मार दिया जाएगा।

बिहार में अंधविश्वास की भेंट चढ़ी महिला, डायन बता भीड़ ने दी दर्दनाक मौत; पड़ोसियों पर भी जानलेवा हमला

Bihar Crime News: बिहार के गया में एक महिला अंधविश्ववास की बेदी पर बड़ी चढ़ा दी गई। फतेहपुर थाना क्षेत्र की उत्तरी लोधवे पंचायत अंतर्गत रामनगर मांझी टोला में डायन होने का आरोप लगाकर गांव की ही एक 65 वर्षीय महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान बच्चू मांझी की पत्नी बुलकी देवी के रूप में हुई है। घटना सोमवार देर रात की है। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत है। पुलिस कांड की छानबीन में जुट गई है। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। कांड के आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।

मृतका की बहू सरोज देवी और पोता रोहित कुमार ने बताया कि सोमवार रात करीब नौ बजे बुलकी देवी घर के बाहर खाट पर बैठी थी। इसी दौरान गांव के ही दस-बारह लोग समूह बनाकर पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने धमकी दी कि जो भी महिला को बचाने आएगा, उसे भी जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद आरोपियों ने महिला को बेरहमी से पीटते हुए खाट से घसीटकर घर के दरवाजे तक ले गए और सड़क पर सिर के बल पटक दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

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पड़ोसियों को भी डायन और ओझागुनी का आरोप लगा पीटा

बताया गया कि घटना के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे, लेकिन आरोपियों के भय से कोई आगे नहीं आया। हमलावरों ने मृतका की बगलगीर स्व. प्रेम मांझी की पत्नी मनोरमा देवी और ललित प्रसाद को भी डायन व ओझागुणी का आरोप लगाकर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर लाया गया, जहां से मनोरमा देवी की गंभीर हालत को देखते हुए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया रेफर कर दिया गया। ललित प्रसाद का स्थानीय स्तर पर इलाज चल रहा है।

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आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी

घटना की सूचना मिलते ही फतेहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एएनएमसीएच भेज दिया है। वहीं घटना के बाद सभी आरोपी गांव छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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