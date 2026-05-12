बिहार में अंधविश्वास की भेंट चढ़ी महिला, डायन बता भीड़ ने दी दर्दनाक मौत; पड़ोसियों पर भी जानलेवा हमला

बुलकी देवी घर के बाहर खाट पर बैठी थी। इसी दौरान गांव के ही दस-बारह लोग समूह बनाकर पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने धमकी दी कि जो भी महिला को बचाने आएगा, उसे भी जान से मार दिया जाएगा।

Bihar Crime News: बिहार के गया में एक महिला अंधविश्ववास की बेदी पर बड़ी चढ़ा दी गई। फतेहपुर थाना क्षेत्र की उत्तरी लोधवे पंचायत अंतर्गत रामनगर मांझी टोला में डायन होने का आरोप लगाकर गांव की ही एक 65 वर्षीय महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान बच्चू मांझी की पत्नी बुलकी देवी के रूप में हुई है। घटना सोमवार देर रात की है। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत है। पुलिस कांड की छानबीन में जुट गई है। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। कांड के आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।

मृतका की बहू सरोज देवी और पोता रोहित कुमार ने बताया कि सोमवार रात करीब नौ बजे बुलकी देवी घर के बाहर खाट पर बैठी थी। इसी दौरान गांव के ही दस-बारह लोग समूह बनाकर पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने धमकी दी कि जो भी महिला को बचाने आएगा, उसे भी जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद आरोपियों ने महिला को बेरहमी से पीटते हुए खाट से घसीटकर घर के दरवाजे तक ले गए और सड़क पर सिर के बल पटक दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

पड़ोसियों को भी डायन और ओझागुनी का आरोप लगा पीटा बताया गया कि घटना के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे, लेकिन आरोपियों के भय से कोई आगे नहीं आया। हमलावरों ने मृतका की बगलगीर स्व. प्रेम मांझी की पत्नी मनोरमा देवी और ललित प्रसाद को भी डायन व ओझागुणी का आरोप लगाकर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर लाया गया, जहां से मनोरमा देवी की गंभीर हालत को देखते हुए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया रेफर कर दिया गया। ललित प्रसाद का स्थानीय स्तर पर इलाज चल रहा है।