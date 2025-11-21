छपरा में पुलिस की गाड़ी की टक्कर से महिला की मौत; सिपाही के ड्राइविंग सीखने के दौरान हादसे!
बताया जा रहा है कि एलटीएफ की स्कॉर्पियो पर पहले से चालक बिहारी और पुलिस के जवान कुंदन कुमार बैठे थे। जवान ने स्कॉर्पियो स्टार्ट कर दिया और अचानक एक्सलेटर दब गया। जिससे आरती देवी को टक्कर मारते हुए स्कॉर्पियो एक अन्य वाहन से जा टकरायी।
छपरा के टाउन थाना परिसर में शुक्रवार को एलटीएफ पुलिस की स्कॉर्पियो के धक्के से एक महिला की मौत हो गयी। नगर थाने के सिपाही द्वारा वाहन अचानक चालू किये जाने की वजह से यह घटना घटी। पुलिस की इस लापरवाही पर सारण के एसएसपी डॉ. कुमार आशीष के निर्देश पर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। दोषी चालक और सिपाही के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी है। घटना के बारे में बताया जाता है कि पुरानी गुरहट्टी मोहल्ला के गोविंद प्रसाद की 56 वर्षीय पत्नी आरती देवी थाने में वर्षों से पुलिस पदाधिकारियों के लिए खाना बनाने का काम करती थी।
शुक्रवार की सुबह वह खाना बनाकर लौट रही थी। एलटीएफ की स्कॉर्पियो पर पहले से चालक बिहारी और पुलिस के जवान कुंदन कुमार बैठे थे। जवान ने स्कॉर्पियो स्टार्ट कर दिया और अचानक एक्सलेटर दब गया। जिससे आरती देवी को टक्कर मारते हुए स्कॉर्पियो एक अन्य वाहन से जा टकरायी। जख्मी हालत में महिला को छपरा सदर अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
टाउन थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर संजीव कुमार और प्रभारी थाना अध्यक्ष सूरज कुमार सदर अस्पताल पहुंचे। घटना की सूचना मिलने के बाद एडिशनल एसपी राम पुकार सिंह भी अस्पताल पहुंचे। घटना की जानकारी लेने के लिए सीनियर एसपी डॉ कुमार आशीष भी थाना पहुंच गये और पूरी घटना की जानकारी ली। टाउन थानाध्यक्ष ने निजी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। यातायात थाने में सिपाही व चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।