छपरा में पुलिस की गाड़ी की टक्कर से महिला की मौत; सिपाही के ड्राइविंग सीखने के दौरान हादसे!

संक्षेप: बताया जा रहा है कि एलटीएफ की स्कॉर्पियो पर पहले से चालक बिहारी और पुलिस के जवान कुंदन कुमार बैठे थे। जवान ने स्कॉर्पियो स्टार्ट कर दिया और अचानक एक्सलेटर दब गया। जिससे आरती देवी को टक्कर मारते हुए स्कॉर्पियो एक अन्य वाहन से जा टकरायी।

छपरा के टाउन थाना परिसर में शुक्रवार को एलटीएफ पुलिस की स्कॉर्पियो के धक्के से एक महिला की मौत हो गयी। नगर थाने के सिपाही द्वारा वाहन अचानक चालू किये जाने की वजह से यह घटना घटी। पुलिस की इस लापरवाही पर सारण के एसएसपी डॉ. कुमार आशीष के निर्देश पर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। दोषी चालक और सिपाही के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी है। घटना के बारे में बताया जाता है कि पुरानी गुरहट्टी मोहल्ला के गोविंद प्रसाद की 56 वर्षीय पत्नी आरती देवी थाने में वर्षों से पुलिस पदाधिकारियों के लिए खाना बनाने का काम करती थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शुक्रवार की सुबह वह खाना बनाकर लौट रही थी। एलटीएफ की स्कॉर्पियो पर पहले से चालक बिहारी और पुलिस के जवान कुंदन कुमार बैठे थे। जवान ने स्कॉर्पियो स्टार्ट कर दिया और अचानक एक्सलेटर दब गया। जिससे आरती देवी को टक्कर मारते हुए स्कॉर्पियो एक अन्य वाहन से जा टकरायी। जख्मी हालत में महिला को छपरा सदर अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।