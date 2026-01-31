Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newswoman killed for not giving birth to son dogs tearing apart body packed in sack in Muzaffarpur Bihar
बेटा नहीं जनने पर सजा-ए-मौत; कुत्ते नोच रहे थे बोरे में बंद महिला की लाश, पति-देवर समेत 4 पर FIR

संक्षेप:

Jan 31, 2026 11:59 am ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, प्रसं
बिहार के मुजफ्फरपुर में बेटा नहीं होने पर एक महिला की हत्या कर दी गई। मर्डर का आरोप ससुराल वालों पर लगा है। पति समेत चार को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। घटना जिले के अहियापुर थाना इलाके की है। हत्या के बाद उसकी लाश को बोरे में बंद कर फेंक दिया गया था जिसे कुत्ते नोच रहे थे तो मामले का खुलासा हुआ।

मृतका की पहचान सिकंदरपुर थाना के वार्ड 17 अंतर्गत बालूघाट गली नंबर तीन निवासी फूलो देवी (31) की हत्या कर दी। शव बोरे में रखकर आश्रमघाट पर बूढ़ी गंडक नदी में गिरने वाले नाले के मुहाने पर फेंक दिया। बोरे को कुत्तों ने नोचा तो शुक्रवार को नदी किनारे क्रिकेट खेल रहे बच्चों की नजर शव पर पड़ी। उनके शोर मचाने पर आसपास के लोग वहां जुट गए और इसकी सूचना सिकंदरपुर पुलिस को दी।

शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंचे फूलो के भाई शिवनाथ साह ने उसकी पहचान की। उसने वहां पहुंचे सिटी एसपी मो. मोहिबुल्लाह अंसारी व एसडीपीओ टाउन वन सुरेश कुमार को बताया कि फूलो 22 जनवरी से लापता थी। उसकी भगिनी चुलबुली ने मां के गायब होने की जानकारी अपने नाना लक्ष्मी साह को दी। इसके बाद उन्होंने सिकंदरपुर थाने में बीते 25 जनवरी को हत्या की नीयत से फूलो के अपहरण की आशंका जताते हुए एफआईआर दर्ज कराई। इसमें उन्होंने फूलो के पति संतोष साह और उसके तीन भाइयों को नामजद किया था।

शिवनाथ ने आरोप लगाया कि बेटा नहीं होने से संतोष व उसके परिवार वाले नाराज थे। बेटा नहीं होने पर ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे। बहन का पति संतोष बेटे के लिए दूसरी शादी करने की फिराक में था। रास्ते से हटाने की नीयत से उसकी हत्या कर दी गई। शिवनाथ ने कहा कि उसकी बहन के हत्यारों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। यह भी बताया कि अब उसकी भांजी की जान को खतरा है। पुलिस से सुरक्षा की गुहार शिवनाथ ने लगाई है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Crime News Murder News अन्य..
