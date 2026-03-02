सास पर वर्दी की हनक महंगी पड़ी; महिला दारोगा गिरफ्तार, इस कांड में मुंगेर पुलिस पकड़कर ले गई
दारोगा असरगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है। कुछ दिनों पूर्व घरेलू विवाद में दारोगा ने सास पर जानलेवा हमले कर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दी थी। घटना को लेकर असरगंज थाना में मामला दर्ज किया गया था।
बिहार पुलिस के एक महिला दारोगा को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला पुलिस केंद्र में पदस्थापित दारोगा नूतन कुमारी को पुलिस ने गिरफ्तारी हुई। अपनी सास पर वर्दी का रौब दिखाने और जानलेवा हमले के कांड में आरोपित होने पर मुंगेर पुलिस ने दारोगा को गिरफ्तार कर मुंगेर ले गई। मधुबनी पुलिस केन्द्र के डीएसपी जितेन्द्र प्रसाद ने इसकी पुष्टि की है।
जानकारी के अनुसार दारोगा असरगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है। कुछ दिनों पूर्व घरेलू विवाद में दारोगा ने सास पर जानलेवा हमले कर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दी थी। घटना को लेकर असरगंज थाना में मामला दर्ज किया गया था। घटना को अंजाम देने के बाद दारोगा मधुबनी आ गई। अपराध की गंभीरता को देखते हुए मुंगेर पुलिस मधुबनी पहुंचकर पुलिस के सीनियर ऑफिसर को मामले से अवगत कराते हुए दारोगा नूतन कुमारी को हिरासत में ले लिया।
लाइन डीएसपी ने बताया कि मुंगेर कोर्ट में गिरफ्तार दारोगा की पेशी होगी। उधर, दारोगा नूतन कुमारी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई। नूतन के परिजन इस मामले में मीडिया को जानकारी देने से फिलहाल बच रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
