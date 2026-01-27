Hindustan Hindi News
बिहार में लव मैरिज करने वाली महिला जवान ने मांगी सुरक्षा, एसपी से धमकी की शिकायत

संक्षेप:

खुशबू के घरवाले इस विवाह से काफी नाराज हैं लड़के के घर वालों को धमकी मिल रही है। इस संदर्भ में मंगलवार को महिला सिपाही खुशबू कुमार कुमारी अपने पति सनोज कुमार यादव के साथ एसपी से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई।

Jan 27, 2026 01:45 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, जमुई
बिहार में एक महिला जवान ने सुरक्षा की मांग की है। जमुई पुलिस लाइन में तैनात होमगार्ड की महिला जवान खुशबू कुमारी ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल खुशबू कुमारी ने अपनी ही जाति के एक लड़के से प्रेम विवाह किया है। खुशबू के घरवाले इस विवाह से काफी नाराज हैं लड़के के घर वालों को धमकी मिल रही है। इस संदर्भ में मंगलवार को महिला सिपाही खुशबू कुमार कुमारी अपने पति सनोज कुमार यादव के साथ एसपी से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई।

इधर एसपी विश्वजीत दयाल ने कहा कि दोनों बालिग़ हैं। कोई भी कानून जबरन उन्हें अलग नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर कानून को हाथ लेने में की कोशिश करेगा तो उसके साथ कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल खुशबू कुमारी अपने पति के साथ आरक्षी केंद्र पहुंची हैं। खुशबू कुमारी , पिता चंद्रिका यादव साकिन हरिहरपुर, पंचायत दाबिल, थाना खैरा, जिला जमुई की रहने वाली है । सनोज जमुई थाना के इंदपे गांव निवासी भेलू यादव का पुत्र है।

