गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में आई महिला से छेड़खानी, बिहार में पुलिसवाले पर गलत करने का आरोप
घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने न्याय की मांग को लेकर हरनौत थाना पहुंचकर हंगामा किया। करीब चार घंटे तक पीड़िता और उसके परिजन थाना परिसर में मौजूद रहे। पीड़िता की मां ने बताया कि थाने में आवेदन लिखवाया गया, लेकिन वे अनपढ़ होने के कारण उसकी जानकारी नहीं रखतीं।
बिहार के नालंदा जिले के हरनौत में पुलिसवाले पर युवती से छेड़खानी का आरोप लगा है। यहां स्थानीय बाजार स्थित लोयोला स्कूल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम देखने पहुंची एक विवाहित युवती के साथ कथित छेड़खानी की घटना सामने आने से भी चकित हैं। पीड़िता ने चेरो ओपी में पदस्थापित एक सिपाही पर जबरन गाड़ी में बैठाकर छेड़खानी का प्रयास करने का आरोप लगाया है। घटना सोमवार सुबह करीब 11 बजे हरनौत थाना क्षेत्र की बताई जा रही है।
पीड़िता चेरो ओपी क्षेत्र के एक गांव की निवासी है और उसकी शादी करीब डेढ़ वर्ष पूर्व हुई है। पीड़िता के अनुसार वह अपनी बहन और दो सहेलियों के साथ स्कूल कार्यक्रम देखने गई थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी पैदल रांची रोड से घर लौट रही थीं। इसी दौरान पुरानी पेट्रोल पंप के पास उजले रंग की चारपहिया गाड़ी अचानक उनके सामने आकर रुकी। आरोप है कि चालक ने जबरन पीड़िता को गाड़ी में खींचकर बैठा लिया और करीब आधा किलोमीटर दूर ले गया। चिल्लाने और विरोध करने पर एनएच-20 स्थित बाबा ढाबा के पास गाड़ी से उतार दिया।
पीड़िता और उसकी मां फूलो देवी ने आरोप लगाया कि उक्त वाहन चेरो ओपी में तैनात सिपाही चंदन कुमार का निजी वाहन था। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने न्याय की मांग को लेकर हरनौत थाना पहुंचकर हंगामा किया। करीब चार घंटे तक पीड़िता और उसके परिजन थाना परिसर में मौजूद रहे। पीड़िता की मां ने बताया कि थाने में आवेदन लिखवाया गया, लेकिन वे अनपढ़ होने के कारण उसकी जानकारी नहीं रखतीं।
मामले की जांच के लिए नूरसराय सर्किल इंस्पेक्टर मनीष कुमार भारद्वाज को हरनौत थाना भेजा गया। देर शाम तक सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। प्रभारी डीएसपी (सुरक्षा) ने बताया कि जांच जारी है और सभी पहलुओं की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है।