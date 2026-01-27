Hindustan Hindi News
गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में आई महिला से छेड़खानी, बिहार में पुलिसवाले पर गलत करने का आरोप

घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने न्याय की मांग को लेकर हरनौत थाना पहुंचकर हंगामा किया। करीब चार घंटे तक पीड़िता और उसके परिजन थाना परिसर में मौजूद रहे। पीड़िता की मां ने बताया कि थाने में आवेदन लिखवाया गया, लेकिन वे अनपढ़ होने के कारण उसकी जानकारी नहीं रखतीं।

Jan 27, 2026 11:50 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम
बिहार के नालंदा जिले के हरनौत में पुलिसवाले पर युवती से छेड़खानी का आरोप लगा है। यहां स्थानीय बाजार स्थित लोयोला स्कूल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम देखने पहुंची एक विवाहित युवती के साथ कथित छेड़खानी की घटना सामने आने से भी चकित हैं। पीड़िता ने चेरो ओपी में पदस्थापित एक सिपाही पर जबरन गाड़ी में बैठाकर छेड़खानी का प्रयास करने का आरोप लगाया है। घटना सोमवार सुबह करीब 11 बजे हरनौत थाना क्षेत्र की बताई जा रही है।

पीड़िता चेरो ओपी क्षेत्र के एक गांव की निवासी है और उसकी शादी करीब डेढ़ वर्ष पूर्व हुई है। पीड़िता के अनुसार वह अपनी बहन और दो सहेलियों के साथ स्कूल कार्यक्रम देखने गई थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी पैदल रांची रोड से घर लौट रही थीं। इसी दौरान पुरानी पेट्रोल पंप के पास उजले रंग की चारपहिया गाड़ी अचानक उनके सामने आकर रुकी। आरोप है कि चालक ने जबरन पीड़िता को गाड़ी में खींचकर बैठा लिया और करीब आधा किलोमीटर दूर ले गया। चिल्लाने और विरोध करने पर एनएच-20 स्थित बाबा ढाबा के पास गाड़ी से उतार दिया।

पीड़िता और उसकी मां फूलो देवी ने आरोप लगाया कि उक्त वाहन चेरो ओपी में तैनात सिपाही चंदन कुमार का निजी वाहन था। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने न्याय की मांग को लेकर हरनौत थाना पहुंचकर हंगामा किया। करीब चार घंटे तक पीड़िता और उसके परिजन थाना परिसर में मौजूद रहे। पीड़िता की मां ने बताया कि थाने में आवेदन लिखवाया गया, लेकिन वे अनपढ़ होने के कारण उसकी जानकारी नहीं रखतीं।

मामले की जांच के लिए नूरसराय सर्किल इंस्पेक्टर मनीष कुमार भारद्वाज को हरनौत थाना भेजा गया। देर शाम तक सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। प्रभारी डीएसपी (सुरक्षा) ने बताया कि जांच जारी है और सभी पहलुओं की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है।

एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
