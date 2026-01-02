Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newswoman had stomach pain for a years Doctor stunned after seeing MRI 6 inch scissors came out during opration
डेढ़ साल से महिला के पेट में दर्द था; MRI देख डॉक्टर दंग, ऑपरेशन में 6 इंच की कैंची निकली

डेढ़ साल से महिला के पेट में दर्द था; MRI देख डॉक्टर दंग, ऑपरेशन में 6 इंच की कैंची निकली

संक्षेप:

पूर्वी चंपारण में एक महिला का ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने 6 इंच की सर्जिकल कैंची निकाली है। हालांकि महिला की 6 घंटे बाद मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि डेढ़ साल पहले उसकी सर्जरी हुई थी। तब डॉक्टरों ने पेट में कैंची छोड़ दी थी। जिसके चलते बीते साल से उसे पेट में दर्द हो रहा था।

Jan 02, 2026 05:58 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, बनकटवा (पूर्वी चंपारण)
share Share
Follow Us on

पूर्वी चंपारण के एक निजी नर्सिंग होम में गुरूवार को ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत हो गई। ऑपरेशन के पहले एमआरआई जांच में यह बात सामने आयी थी कि महिला के पेट में कैंची है। जिसके बाद उसको ऑनन फानन में परिजनों ने ऑपरेशन के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। मृतका महिला बनकटवा प्रखंड क्षेत्र के झाझरा निवासी मणिभूषण कुमार की पत्नी ऊषा देवी(25) थी। मौत के बाद परिजन ने आरोप लगाया कि करीब डेढ़ वर्ष पूर्व मृतका ऊषा को प्रसव के लिए मोतिहारी के एक महिला डॉक्टर के क्लिनिक में भर्ती कराया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जहां प्रसव पीड़ा तेज होने के कारण डॉक्टर के सलाह पर ऑपरेशन से महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसी समय डॉक्टर की लापरवाही के कारण मृतका के पेट में कैंची छूट गई। उसी समय से उसके पेट में दर्द होने लगा।जिसका इलाज कराया गया तो दर्द में कुछ आराम हुआ। इधर अचानक पेट दर्द जोर होने के कारण उसे मोतिहारी के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। जहां एमआरआई जांच में पेट में कैंचीनुमा यंत्र छूटने की बात डॉक्टर द्वारा बताई गई। जहां ऑपरेशन कर कैंची निकालने के दौरान ऊषा की मौत हो गई।

ये भी पढ़ें:रील के चक्कर में ट्रेन से साला और जीजा के भाई की मौत, शव समेटने में लगे 5 घंटे
ये भी पढ़ें:नर्स की मौत पर डॉक्टर पर FIR, CCTV वीडियो खोलेगा राज; रेल ट्रैक पर मिली थी लाश

मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामले में परिजनों ने नगर थाने में आवेदन दिया है। नगर थानाध्यक्ष राजीव रंजन ने बताया कि परिजनों ने मामले में आवेदन दिया है। जब परिजन से शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए कहा गया तो शव लेकर चले गये। बाद में समझ कर आने की बात कही। लेकिन शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया। इधर, सिविल सर्जन डॉ.रविभूषण सिन्हा ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं है। आवेदन आने पर कमेटी गठित कर जांच करायी जाएगी। जांच में दोषी पाये जाने पर कार्रवाई होगी।