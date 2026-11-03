डीएम का कॉलर पकड़ा, चप्पल से मारने आई महिला; ASI के गोलीकांड से मधुबनी में गुस्साई भीड़
मधुबनी के डीएम आनंद शर्मा को बलिराजगढ़ में एएसआई के गोलीकांड के बाद आक्रोशित भीड़ का सामना करना पड़ा। एएसआई की फायरिंग से मरने वाले अशोक यादव के परिवार की एक महिला ने डीएम का कॉलर पकड़ लिया और उन्हें चप्पल से मारने की कोशिश की।
बिहार के मधुबनी जिले के बलिराजगढ़ में पुलिस एएसआई के गोलीकांड से स्थानीय लोगों का आक्रोश भड़क गया। एएसआई चंद्रमोहन सिंह ने अशोक यादव नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं, गोलीकांड में एक महिला समेत तीन अन्य लोग घायल हो गए। मधुबनी के डीएम आनंद शर्मा जब मंगलवार को मौके पर पहुंचे, तो मृतक के परिवार की एक महिला का आक्रोश जिलाधिकारी पर फूट पड़ा। महिला ने डीएम का कॉलर पकड़ लिया और चप्पल उतारकर उन्हें मारने की कोशिश करने लगी। तभी वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने डीएम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
जानकारी के अनुसार, हत्याकांड के बाद बलिराजगढ़ में तनाव का माहौल बन गया। सोमवार को आक्रोशित लोगों ने खोजपुर चौराहा पर शव रखकर जाम लगा दिया। मधुबनी के डीएम आनंद शर्मा और एसपी योगेंद्र कुमार खुद हालात को संभालने के लिए मौके पर पहुंचे। हालांकि, दोनों अधिकारियों को भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ा।
डीएम ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से समझाइश का प्रयास किया। जिलाधिकारी आनंद शर्मा मृतक के परिवार की महिलाओं के पास गए और उनसे हाथ जोड़कर शांत रहने की अपील करने लगे। हालांकि, मृतक के परिजन काफी आक्रोशित नजर आए। महिलाएं जिलाधिकारी से बहस करने लगीं। तभी एक महिला ने डीएम का कॉलर पकड़ लिया और चप्पल से उन्हें मारने की कोशिश करने लगी।
यह देख वहां मौजूद पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और बीचबचाव कर डीएम को भीड़ से अलग किया। साथ ही गुस्साई महिला को शांत कराया। इसके चलते वहां कुछ देर के लिए अफरातफरी की स्थिति बन गई।
आरोपी एएसआई फरार, नौकरी से सस्पेंड, 25 हजार का इनाम
आरोपी पुलिस एएसआई चंद्रमोहन सिंह फिलहाल फरार है। उसकी तलाश में अलग-अलग टीमें छापेमारी कर रही हैं। एसएसपी योगेंद्र कुमार ने उसे मंगलवार को निलंबित कर दिया और सेवा से भी बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एसएसपी ने कहा कि स्पीडी ट्रायल चलाकर निलंबित एएसआई को फांसी की सजा दिलवाई जाएगी। उस पर पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम रखा है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
एएसआई ने घर के अंदर से चलाई थी गोली
मधुबनी जिले के बाबूबरही थाना क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक बलिराजगढ़ में तैनात एएसआई चंद्रमोहन सोमवार देर रात एक घर में घुस गया था। बताया जा रहा है कि इसके बाद ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। तभी अंदर से एक बच्ची की चीख आई। फिर बंद घर की खिड़की से एएसआई ने दनादन गोलियां चला दी। बाहर खड़े अशोक यादव की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं, तीन अन्य लोग भी घायल हुए जिसमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।