रक्षाबंधन में पति संग मायके गई थी महिला, लौटते वक्त दर्दनाक मौत; ऐसे हुआ हादसा

किरण अपने पति के साथ रक्षाबंधन के मौके पर भुसाही स्थित मायके गई थी। वहां से घर लौट रही थी, इसी दौरान बाइक सवार दंपती अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, बोचहां, हिन्दुस्तान संवाददाताMon, 11 Aug 2025 10:12 AM
बिहार के मुजफ्फरपुर में बेकाबू गाड़ी ने पति पत्नी को कुचल दिया जिसमें दोनों क मौत हो गई। बोचहां के आदि गोपालपुर में दरभंगा फोरलेन पर रविवार को अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पति-पत्नी को रौंद दिया। एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। दंपती की पहचान बल्थी रसूलपुर पंचायत के भोरहां वार्ड-7 निवासी अशर्फी ठाकुर के पुत्र उपेंद्र ठाकुर (38)व उसकी पत्नी पत्नी किरण देवी (37)के रूप में हुई।

स्थानीय मुखिया पति राजीव कुमार यादव ने बताया कि किरण अपने पति के साथ रक्षाबंधन के मौके पर भुसाही स्थित मायके गई थी। वहां से रविवार को घर लौट रही थी, इसी दौरान बाइक सवार दंपती अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। उपेंद्र शर्फुद्दीनपुर गुदरी बाजार में भांती की दुकान लगाकर हसुआ, खुरपी व कुदाल बनाने का काम करता था। उनके दो बेटे और दो बेटियां हैं। उपेंद्र की मां श्रद्धा देवी, पिता व चारों बच्चों की चित्कार से पूरा गांव गमगीन है।

उधर, किरण के मायके भुसाही में भी गम का माहौल है। थानाध्यक्ष राकेश कुमार यादव ने बताया कि हादसे में दंपती की मौत हो गई है। परिजनों के बयान पर केस दर्ज कर कार्रवाई होगी। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों के हवाले कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने पीड़ित परिवार के लिए सरकारी मुआवेज की मांग की है। उनके चार बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। इधर पुलिस उस गाड़ी की तलाश कर रही है जिससे बाइक को धक्का मारा गया।

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक किरण अपने भाई को राखी बांधने पति के साथ अपने मायके गयी थी। साथ में बच्चे नानी घर जाने वाले थे लेकिन नहीं गए। लोगों ने बताया कि इसी वजह से बच्चों को कुछ नहीं हुआ। घटना के बाद दोनों घायलों को एसकेएमसीएच में भेजा गया। लेकिन ज्यादा खून बह जाने के कारण उनकी मौत हो गई।