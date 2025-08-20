बेटा हुआ तो मनाया जश्न, घर पहुंची तो निकली बेटी; बिहार के अस्पताल में अदला-बदली का गजब खेल

नर्स ने उसकी मां रामकली देवी को बच्चा सौंप दिया। करीब दस बजे चंचला व बच्चे को लेकर मां घर चली गई। घर पर नवजात को देखा तो वह लड़की थी। उसके बाद परिजनों ने एमसीएच पहुंच कर हंगामा शुरू कर दिया। मेडिकल ओपी प्रभारी राजकुमार गौतम ने परिजनों को शांत कराया।

बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित एसकेएमसीएच स्थित एमसीएच में मंगलवार को बीजेछपरा गांव की महिला का प्रसव हुआ। नर्स ने बेटा होने की जानकारी दी। परिजनों में खुशियां छा गई। बधाई का दौर शुरू हुआ। लेकिन जब परिजन जच्चा और बच्चा को लेकर घर पहुंचे तो नवजात बेटी थी। उसके बाद परिजनों ने एमसीएच में पहुंच कर हंगामा शुरू कर दिया। नर्स पर बच्चा बदलने का आरोप लगाया। अस्पताल के दस्तावेज बेड हेड टिकट (बीएचटी) में भी नवजात के बेटा होने का ही रिकार्ड है।

मामले की जानकारी मिलने पर एसडीपीओ-2 विनीता सिंहा ने भी मामले की जांच शुरू की। एचओडी डॉ. प्रतिमा कुमारी से मामले की जानकारी ली। अस्पताल प्रशासन ने भी इस मामले की अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है।

