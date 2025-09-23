महिला ने नॉर्मल डिलीवरी से 4 बच्चियों को जन्म दिया, चौथी वाली को देख डॉक्टर भी हैरान

पूर्णिया जिले के बायसी पीएचसी में एक गर्भवती महिला ने एक-एक कर चार बच्चियों को जन्म दिया। यह क्षेत्र में कौतूहल का विषय बन गया है। अस्पताल में बच्चियों और मां को देखने के लिए भीड़ लग गई।

बिहार के पूर्णिया जिले में एक गर्भवती महिला ने 4 बच्चियों को जन्म दिया। यह वाकया रविवार का है। बायसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में एक महिला ने एक के बाद एक 4 बच्चियों को जन्म दिया। इससे अस्पताल में उत्सुकता और कौतूहल का माहौल बन गया। खबर फैलत ही अस्पताल में नवजात बच्चियों और मां को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। डॉक्टर और परिजन को गर्भ में 3 बच्चों के होने की जानकारी थी, जब चौथी बच्ची ने जन्म लिया तो सभी लोग हैरान रह गए।

बायसी पीएचसी के प्रभारी चिकित्सक डॉ. अहमर हसन ने बताया कि बनगामा पंचायत के छतीयन पोखरिया निवासी कैसर आलम की पत्नी हसेरन को आशा कार्यकर्ता की मदद से अस्पताल लाया गया था। यहां नॉर्मल डिलीवरी के दौरान एक-एक कर चार बच्चियों का जन्म हुआ। उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में तीन बच्चों के गर्भ में होने की जानकारी मिली थी। मगर डिलीवरी के वक्त चौथी बच्ची पैदा हुई तो वह भी हैरान रह गए।

डॉक्टर ने बताया कि चारों बच्चियां और उनकी मां पूरी तरह स्वस्थ हैं। सुरक्षित डिलीवरी होने पर डॉक्टरों और एएनएम की टीम ने भी राहत की सांस ली और खुशी जाहिर की। यह भी कम खास नहीं था कि इतनी बड़ी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से संपन्न हुई।

फिलहाल जांच और बेहतर देखभाल के लिए महिला और चारों बच्चियों को राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पूर्णिया रेफर कर दिया गया है। बच्चियों के जन्म की खबर फैलते ही अस्पताल में लोगों का तांता लग गया। ग्रामीण और परिजन चारों बच्चियों को देखने के लिए उत्साहित होकर पहुंचे।