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पटना में दिवाली की रात युवती से गैंगरेप, छोटी बहन बंधक बनी रही; पिता को ढूंढने निकली बेटी से हैवानियत

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, पटना
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बताया जा रहा है कि दीपावली की रात करीब 11 बजे घर में पिता के नहीं पहुंचने पर दोनों बहनें उनकी तलाश में निकली थीं। दोनों घर से कुछ दूरी पर पहुंची थीं, तभी गांव के ही युवक ने पिस्तौल दिखाबड़ी बहन को धमकाया और उसका मुंह कपड़े से ढक दिया।

Gang Rape Case
पटना गैंगरेप केस (प्रतीकात्मक फोटो)

पटना से सटे बाढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में दीपावली की रात 18 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की बड़ी घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि युवती अपनी छोटी बहन के साथ घर से पिता को खोजने निकली थी। इसी दौरान गांव के पास कुछ बदमाशों ने दोनों बहनों को घेर लिया। आरोप है कि बदमाशों ने पिस्तौल का भय दिखा युवती को अपने साथ ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया, जबकि उसकी छोटी बहन को जान से मारने की धमकी देकर करीब दो घंटे तक बंधक बनाए रखा।

घटना के बाद दोनों बहनों को डरा-धमकाकर छोड़ दिया गया। पीड़िता के बयान पर दो नामजद और एक अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने डुमरिया निवासी बाबूलाल (25) और विक्कू कुमार (26) को गिरफ्तार कर लिया। ग्रामीण एसपी कोमल मिणा ने कहा कि केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

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पीड़िता के मुताबिक, मां का करीब दो साल पहले निधन हो गया था। इसके बाद से ही उसके पिता मानसिक तनाव में रहने लगे थे। दीपावली की रात करीब 11 बजे घर में पिता के नहीं पहुंचने पर दोनों बहनें उनकी तलाश में निकली थीं। दोनों घर से कुछ दूरी पर पहुंची थीं, तभी गांव के ही युवक ने पिस्तौल दिखाबड़ी बहन को धमकाया और उसका मुंह कपड़े से ढक दिया। वहीं छोटी बहन को जान से मारने की धमकी देकर कब्जे में ले लिया। इसके बाद युवक ने युवती को घर से डेढ़ किमीदूर एक सुनसान ग्रामीण सड़क की ओर ले गए। आरोप है कि वहां तीन बदमाशों ने युवती के साथ गैंगरेप किया।

पीड़िता की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन

सोमवार शाम पीड़िता को अनुमंडलीय अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए लाया गया। जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार,घटनास्थल से छोटी बहन को 20 मीटर के दूरी पर बंधक बनाकर रखने की बात कही गई है। फिलहाल इस मामले में दो नामजद और एक अज्ञात पर केस दर्ज कर ली गई है। दो आरोपितों की गिरफ्तारी हो गई है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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