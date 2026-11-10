पटना में दिवाली की रात युवती से गैंगरेप, छोटी बहन बंधक बनी रही; पिता को ढूंढने निकली बेटी से हैवानियत

बताया जा रहा है कि दीपावली की रात करीब 11 बजे घर में पिता के नहीं पहुंचने पर दोनों बहनें उनकी तलाश में निकली थीं। दोनों घर से कुछ दूरी पर पहुंची थीं, तभी गांव के ही युवक ने पिस्तौल दिखाबड़ी बहन को धमकाया और उसका मुंह कपड़े से ढक दिया।

पटना से सटे बाढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में दीपावली की रात 18 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की बड़ी घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि युवती अपनी छोटी बहन के साथ घर से पिता को खोजने निकली थी। इसी दौरान गांव के पास कुछ बदमाशों ने दोनों बहनों को घेर लिया। आरोप है कि बदमाशों ने पिस्तौल का भय दिखा युवती को अपने साथ ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया, जबकि उसकी छोटी बहन को जान से मारने की धमकी देकर करीब दो घंटे तक बंधक बनाए रखा।

घटना के बाद दोनों बहनों को डरा-धमकाकर छोड़ दिया गया। पीड़िता के बयान पर दो नामजद और एक अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने डुमरिया निवासी बाबूलाल (25) और विक्कू कुमार (26) को गिरफ्तार कर लिया। ग्रामीण एसपी कोमल मिणा ने कहा कि केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

पीड़िता के मुताबिक, मां का करीब दो साल पहले निधन हो गया था। इसके बाद से ही उसके पिता मानसिक तनाव में रहने लगे थे। दीपावली की रात करीब 11 बजे घर में पिता के नहीं पहुंचने पर दोनों बहनें उनकी तलाश में निकली थीं। दोनों घर से कुछ दूरी पर पहुंची थीं, तभी गांव के ही युवक ने पिस्तौल दिखाबड़ी बहन को धमकाया और उसका मुंह कपड़े से ढक दिया। वहीं छोटी बहन को जान से मारने की धमकी देकर कब्जे में ले लिया। इसके बाद युवक ने युवती को घर से डेढ़ किमीदूर एक सुनसान ग्रामीण सड़क की ओर ले गए। आरोप है कि वहां तीन बदमाशों ने युवती के साथ गैंगरेप किया।