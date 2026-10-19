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दुर्गा पूजा मेला जा रही महिला से गैंगरेप, पति की पिटाई; हैवानियत से फिर शर्मसार बिहार

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, एक संवाददाता, मधुबन, मोतिहारी
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दुर्गा पूजा को लेकर माहौल चारों तरफ भक्तिमतय है। लेकिन हैवानों ने बिहार को एक बार फिर शर्मसार कर दिया है। बिहार में दुर्गा पूजा मेला देखने जा रही महिला से गैंगरेप की वारदात हुई है। इस दौरान महिला के पति की पिटाई की गई है। 

Motihari Gang Rape (Representative Image)
मोतिहारी में दुर्गा पूजा देखने जा रही महिला से गैंगरेप हुआ है। (प्रतीकात्मक फोटो)

एक संवाददाता, मधुबन, मोतिहारी। दुर्गा पूजा को लेकर इस वक्त बिहार में माहौल भक्तिमय है। लेकिन इस भक्तिमय माहौल के बीच भी हैवानों ने अपनी हैवानियत से बिहार को फिर शर्मसार कर दिया है। इस बार मोतिहारी जिले में एक महिला से हैवानियत की गई है। यह महिला अपने पति के साथ दुर्गा पूजा मेला देखने जा रही थीं। लेकिन रास्त में इन हैवानों ने महिला को अपनी हवस का शिकार बना लिया। महिला के पति की पिटाई भी कई गई है। जानकारी के मुताबिक, शिवहर से मधुबन दुर्गा पूजा देखने आ रही एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार पाण्डेय ने बताया कि 18 अक्टूबर की सुबह करीब चार बजे बंजरिया सरेह के पास की घटना है। जिसमें कुछ युवकों ने बाइक से जा रहे दंपति को घेर लिया। इसके बाद महिला और उसके पति को सुनसान रास्ते पर ले जाकर मारपीट की गई। इसके बाद महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया।

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यह सभी आरोपी अरेस्ट

गिरफ्तार आरोपियों में अम्बीकेश तिवारी, रिंकी कुमार ,अंकुश कुमार ,राहुल कुमार,कंचन कुमार , मुन्ना कुमार ,रणधीर कुमार और अमित कुमार शामिल है। सभी शिवहर जिले के श्यामपुर थाना क्षेत्र के लालगढ़ जिमी सिंह टोला गांव के हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से छह स्क्रीन टच मोबाइल बरामद किया। पूजा के भक्तिमय माहौल के बीच हैवानों ने अपनी हैवानियत से बिहार को फिर शर्मसार कर दिया है। मोतिहारी जिले में एक महिला से गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है।

बच्ची से भी रेप

बता दें कि अरिरया जिले में भी वहशीपन को अंजाम दिया गया है। यहां बिस्कुट देने के बहाने 32 वर्षीय पड़ोसी युवक ने छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने बच्ची को उसके घर से आधा किलोमीटर दूर डकैता बाड़ी परिक्षेत्र में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बच्ची को घर से गायब देख उसका बड़ा भाई खोजते खोजते अपने घर से उत्तर धान खेत पर पहुंचा। जहा उसने अपनी छोटी बहन को धान खेत के मेड़ पर अचेत अवस्था में पड़ा देखा। बच्ची के बड़े भाई द्वारा हो हल्ला किए जाने पर आरोपी वहां से भागने लगा।

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स्थानीय लोगों ने पकड़कर 112 नंबर पुलिस वाहन को सौंप दिया। वहीं भरगामा पुलिस ने बच्ची को मेडिकल जांच के लिए अररिया लेकर गई है। वही गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में अररिया भेज दिया है। बताया जाता है कि गत शनिवार की दोपहर बच्ची की मां पाट छुड़ाने गई थी। घर में बच्ची अकेली खेल रही थी। उसी दौरान बच्ची के संबंध में पड़ोसी ने उसे बिस्किट का प्रलोभन देकर खेत में ले गया । जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। भरगामा थाना के दारोगा रंजना गुप्ता ने बताया कि मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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