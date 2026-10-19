दुर्गा पूजा मेला जा रही महिला से गैंगरेप, पति की पिटाई; हैवानियत से फिर शर्मसार बिहार

दुर्गा पूजा को लेकर माहौल चारों तरफ भक्तिमतय है। लेकिन हैवानों ने बिहार को एक बार फिर शर्मसार कर दिया है। बिहार में दुर्गा पूजा मेला देखने जा रही महिला से गैंगरेप की वारदात हुई है। इस दौरान महिला के पति की पिटाई की गई है।

एक संवाददाता, मधुबन, मोतिहारी। दुर्गा पूजा को लेकर इस वक्त बिहार में माहौल भक्तिमय है। लेकिन इस भक्तिमय माहौल के बीच भी हैवानों ने अपनी हैवानियत से बिहार को फिर शर्मसार कर दिया है। इस बार मोतिहारी जिले में एक महिला से हैवानियत की गई है। यह महिला अपने पति के साथ दुर्गा पूजा मेला देखने जा रही थीं। लेकिन रास्त में इन हैवानों ने महिला को अपनी हवस का शिकार बना लिया। महिला के पति की पिटाई भी कई गई है। जानकारी के मुताबिक, शिवहर से मधुबन दुर्गा पूजा देखने आ रही एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार पाण्डेय ने बताया कि 18 अक्टूबर की सुबह करीब चार बजे बंजरिया सरेह के पास की घटना है। जिसमें कुछ युवकों ने बाइक से जा रहे दंपति को घेर लिया। इसके बाद महिला और उसके पति को सुनसान रास्ते पर ले जाकर मारपीट की गई। इसके बाद महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया।

यह सभी आरोपी अरेस्ट गिरफ्तार आरोपियों में अम्बीकेश तिवारी, रिंकी कुमार ,अंकुश कुमार ,राहुल कुमार,कंचन कुमार , मुन्ना कुमार ,रणधीर कुमार और अमित कुमार शामिल है। सभी शिवहर जिले के श्यामपुर थाना क्षेत्र के लालगढ़ जिमी सिंह टोला गांव के हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से छह स्क्रीन टच मोबाइल बरामद किया। पूजा के भक्तिमय माहौल के बीच हैवानों ने अपनी हैवानियत से बिहार को फिर शर्मसार कर दिया है। मोतिहारी जिले में एक महिला से गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है।

बच्ची से भी रेप बता दें कि अरिरया जिले में भी वहशीपन को अंजाम दिया गया है। यहां बिस्कुट देने के बहाने 32 वर्षीय पड़ोसी युवक ने छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने बच्ची को उसके घर से आधा किलोमीटर दूर डकैता बाड़ी परिक्षेत्र में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बच्ची को घर से गायब देख उसका बड़ा भाई खोजते खोजते अपने घर से उत्तर धान खेत पर पहुंचा। जहा उसने अपनी छोटी बहन को धान खेत के मेड़ पर अचेत अवस्था में पड़ा देखा। बच्ची के बड़े भाई द्वारा हो हल्ला किए जाने पर आरोपी वहां से भागने लगा।