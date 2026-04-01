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पटना के पुनपुन में ऑटो के अंदर महिला से गैंगरेप, 3 युवकों पर संगीन आरोप

Apr 01, 2026 07:26 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
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Patna News: इस बीच कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ कुछ मिलाकर उसे पिला दिया, जिससे महिला बेहोश हो गई। अंधेरा होने पर तीनों अलावलपुर स्थित सुनसान जगह पर ले जाकर बारी बारी से दुष्कर्म किया। घटना के बाद ऑटो चालक फरार है। उसकी तलाश जारी है।

पटना के पुनपुन में ऑटो के अंदर महिला से गैंगरेप, 3 युवकों पर संगीन आरोप

Patna News: बिहार में अपराधियों के हौसले पस्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब पटना से सटे पुनपुन के अलावलपुर गांव के पास सोमवार की रात तीस वर्षीया महिला के साथ तीन बदमाशों ने ऑटों में सामूहिक दुष्कर्म किया। बदमाशों ने ही ऑटो भेजकर बेऊर से महिला को खाना बनाने की बात करने के लिए पुनपुन बुलाया था। पीड़िता ने पुनपुन थाने में तीनों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है।

आरोपितों में परसाबाजार के चिहुट निवासी बंगाली चौधरी का पुत्र रमेश चौधरी,अलावलपुर के श्यामबाबू यादव का पुत्र कुणाल उर्फ कुन्दन और मसौढ़ी के संघतपर निवासी भगवान विश्वकर्मा का पुत्र सरदार उर्फ सागर शामिल है। पुलिस ने पीड़िता और आरोपितों की मेडिकल जांच के लिये पटना भेज दिया है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच नमूने संग्रह कर ले गई।

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थानाध्यक्ष बेबी कुमारी ने बताया कि पीड़िता परसाबाजार थाना क्षेत्र में किराये के मकान में रहती है। उसकी शादी उतर प्रदेश में हुई है, लेकिन वह पति से अलग रहती है। वह घरों में खाना बनाती है। गिरफ्तार आरोपित कुन्दन पहले से पीड़िता को जानता था। सोमवार को कुन्दन ने महिला को पुनपुन में पांच युवकों के खाना बनाने की बात की। उसने पीड़ता को अधिक मेहनताना देने का भी प्रलोभन दिया। सोमवार को महिला बेऊर में किसी घर में कार्य रह थी।

बातचीत के बाद सरदार उर्फ सागर ने ऑटो चालक को बेऊर भेजकर महिला को पुनपुन बुलाया। इसके बाद तीन आरोपित महिला को लेकर इधर-उधर घुमते रहे। इस बीच कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ कुछ मिलाकर उसे पिला दिया, जिससे महिला बेहोश हो गई। अंधेरा होने पर तीनों अलावलपुर स्थित सुनसान जगह पर ले जाकर बारी बारी से दुष्कर्म किया। घटना के बाद ऑटो चालक फरार है। उसकी तलाश जारी है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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