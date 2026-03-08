बिहार के भोजपुर में दोस्त से मिलने गई युवती से गैंगरेप, यूपी के 2 हैवान भी शामिल; 10 लोगों पर केस

इस मामले में पीड़िता के भाई की तहरीर पर दस लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आरोपितों में दो यूपी, जबकि एक आरा मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के रहने वाले भी शामिल हैं। इधर, दुष्कर्म की घटना के बाद युवती की हालत गंभीर बनी है। उसका इलाज कराया जा रहा है।

बिहार में भोजपुर के करनामेपुर थाना क्षेत्र में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दोस्त के बुलाने पर उसके गांव पहुंची युवती के साथ इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने युवती के दोस्त सहित चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें युवती के दोस्त उपेंद्र यादव उर्फ लल्लू यादव, विनोद यादव उर्फ मोटक यादव, अवधेश यादव उर्फ लकडू व्यास और नीतीश यादव शामिल हैं। चारों आरोपित बगल के संइया के डेरा गांव के रहने वाले हैं। घटना पांच मार्च की शाम की बताई जा रही है।

इस मामले में पीड़िता के भाई की तहरीर पर दस लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आरोपितों में दो यूपी, जबकि एक आरा मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के रहने वाले भी शामिल हैं। इधर, दुष्कर्म की घटना के बाद युवती की हालत गंभीर बनी है। उसका इलाज कराया जा रहा है। करनामेपुर पुलिस के अनुसार उपेंद्र यादव उर्फ लल्लू यादव पड़ोस के एक गांव की युवती का दोस्त है। उसके बुलाने पर युवती पांच मार्च को उससे मिलने उपेंद्र यादव उर्फ लल्लू यादव के गांव संइया के डेरा गयी थी।

दस लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई है प्राथमिकी उपेंद्र यादव उर्फ लल्लू यादव सहित अन्य लड़कों द्वारा उस युवती के साथ दुष्कर्म किया गया है। उसके बाद युवती की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत काफी खराब होने पर उसके द्वारा अपने घरवालों को घटना की जानकारी दी गयी। उसके बाद उसके भाई द्वारा उपेंद्र यादव उर्फ लल्लू यादव सहित दस लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक राज ने बताया कि मामला सामने आने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

छात्रा से छेड़खानी, भीड़ ने आरोपी को पीटा इधर मुजफ्फरपुर में मोतीझील पांडे गली के पास शनिवार दोपहर अपने भाई के साथ कॉलेज से नामांकन कराकर लौट रही एक छात्रा के साथ मनचले युवक ने छेड़खानी की। छात्रा और उसके भाई ने इसका विरोध किया और साहस दिखाते हुए स्थानीय लोगों की मदद से आरोपित को दबोचा लिया। इसके बाद भीड़ ने उसकी पिटाई कर दी। साथ ही इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। छात्रा के आवेदन पर पुलिस ने केस दर्ज किया है।