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निजी बैंक की प्रताड़ना से तंग महिला ने की खुदकुशी, पिता ने 3 बेटियों के साथ लगाई थी फांसी

Mar 21, 2026 01:54 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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लोन के किस्त के लिए बैककर्मी और ससुरालवाले मानसिक रूप से दुर्गा को प्रताड़ित कर रहे थे। तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली।

निजी बैंक की प्रताड़ना से तंग महिला ने की खुदकुशी, पिता ने 3 बेटियों के साथ लगाई थी फांसी

बिहार के वैशाली में निजी बैंक कर्मियों की प्रताड़ना से परेशान महिला ने खुदकुशी कर ली। मृतका दुर्गा देवी (30) पवन कुमार की पत्नी थी। मामले में दुर्गा देवी के पिता अशोक महतो ने गोरौल थाने में एफआईआर कराई है। एफआईआर में में बैंक के तीन कर्मियों के अलावा दुर्गा के पति, ससुर, सास को आरोपित किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बैंककर्मी विभा देवी और अरविंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया। घटना थाना क्षेत्र के राजखंड गांव में गुरुवार की रात की है। इससे पहले पड़ोसी जिले मुजफ्फरपुर के सकरा में लोन के किस्त से तबाह एक पिता ने तीन बेटियों के साथ फांसी लगा ली थी।

दुर्गा के पिता मोहनपुर निवासी अशोक महतो ने पुलिस को बताया कि करीब एक साल पहले उसकी पुत्री ने गोरौल स्थित निजी बैंक से एक लाख रुपये कर्ज लिया था। इस दौरान एक किस्त 2900 रुपये जमा किया। बाकी किस्त जमा करने के लिए बैंककर्मी दबाव बना रहे थे। अशोक महतो ने बताया कि पुत्री ने पति से किस्त जमा करने के लिए कहा तो वह आग-बबूला हो गया। इसके बाद बैंककर्मी और ससुरालवाले मानसिक रूप से दुर्गा को प्रताड़ित करने लगे। गुरुवार की शाम बैंककर्मी कर्ज की वसूली के लिए पुत्री के घर पर पहुंचे। पुत्री ने जल्द किस्त चुका देने की बात कही। इसपर बैंककर्मी विभा देवी, सोनम कुमारी और अरविंद कुमार गाली-गलौज करने लगे।

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पुत्री ने पति पवन कुमार से पैसे की व्यवस्था करने को कहा, तो उसने इनकार कर दिया। अशोक महतो का आरोप है कि दामाद के दबाव में पुत्री ने लोन लिया था। प्रताड़ना से तंग होकर पुत्री ने गुरुवार की रात खुदकुशी कर ली। दुर्गा देवी को दो बेटे और दो बेटी है। बड़ा लड़का सात साल का है।

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क्या बोले डीएसपी?

राजखंड गांव में एक महिला ने खुदकुशी की है। मृतका के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके आधार पर निजी बैंक के दो कर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।- संजीव कुमार, एसडीपीओ

दरअसल बैंक के लोन और उसके किस्त से परेशान होकर आत्महत्या के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सकरा में एक युवक ने अपनी तीन बेटियों के साथ घर में फांसी लगा ली थी। छानबीन में पता चला कि समूह लोन के किस्त से वह परेशान था। समूह वाले किस्त भरने के लिए उसे धमकाते थे। तंग आकर उसने फांसी लगा ली। अपने साथ तीन बेटियों को भी मार डाला।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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