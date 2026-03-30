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पंचायत भवन में महिला कार्यपालक की डेड बॉडी, बाहर से बंद थ दरवाजा; बिहार में बड़ा कांड

Mar 30, 2026 08:33 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, हमारे संवाददाता, पटना
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प्रियंका की शादी वर्ष 2019 में पड़ोसी गांव महमदपुर रसूलपुर में हुई थी। शादी के बाद उनके दो बच्चे भी हुए, लेकिन वैवाहिक जीवन में तनाव बना रहा। दहेज प्रताड़ना के चलते वह पिछले चार वर्षों से अपने मायके गड़खा में माता-पिता के साथ रहकर वहीं से नौकरी कर रही थीं।

पंचायत भवन में महिला कार्यपालक की डेड बॉडी, बाहर से बंद थ दरवाजा; बिहार में बड़ा कांड

बिहार में छपरा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बसाढ़ी गांव स्थित पंचायत भवन में महिला कार्यपालक सहायक का शव रविवार की सुबह पंखे से लटका मिला। परिजनों के अनुसार, प्रियंका अपने मायके गड़खा में रहती थीं। प्रियंका कुमारी रोजाना की तरह पंचायत भवन गई और अपने दफ्तर के कामकाज में व्यस्त थीं। देर शाम तक जब वह घर नहीं लौटीं, तो परिवार के लोगों को चिंता होने लगी। पहले उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद परिवार के सदस्य पंचायत भवन पहुंचे, लेकिन भवन बाहर से बंद होने के कारण वे अंदर नहीं जा सके। रातभर परिजन उनकी तलाश करते रहे, मगर उनका कोई पता नहीं चला।

अगले दिन रविवार की सुबह जब प्रियंका के पिता एक बार फिर पंचायत भवन पहुंचे और किसी तरह अंदर जाकर देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के अंदर प्रियंका का शव पंखे से लटका मिला। यह दृश्य देख वे स्तब्ध रह गए और तुरंत अन्य परिजनों व स्थानीय लोगों को इसकी सूचना दी।

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चार वर्षों से अपने मायके गड़खा में रह रही थी प्रियंका

प्रियंका की शादी वर्ष 2019 में पड़ोसी गांव महमदपुर रसूलपुर में हुई थी। शादी के बाद उनके दो बच्चे भी हुए, लेकिन वैवाहिक जीवन में तनाव बना रहा। दहेज प्रताड़ना के चलते वह पिछले चार वर्षों से अपने मायके गड़खा में माता-पिता के साथ रहकर वहीं से नौकरी कर रही थीं।

दहेज प्रताड़ना में पहले से दर्ज है केस

मृतका के भाई रोहित ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि प्रियंका का अपने पति राजीव रंजन राय के साथ पिछले चार वर्षों से दहेज प्रताड़ना को लेकर विवाद चल रहा था। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में पहले से केस भी दर्ज है और कई बार उनके बहनोई द्वारा धमकी दी गई थी। परिजनों का आरोप है कि यह मामला केवल आत्महत्या का नहीं हो सकता, बल्कि इसमें साजिश की आशंका भी है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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