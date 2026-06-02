बिहार में सास से झगड़े के बाद पत्नी ने 6 महीने की बेटी के साथ खा लिया जहर, दोनों की मौत
पति रोहित ने बताया कि पत्नी विभा का अपनी सास से कहा-सुनी हुई थी। इसके बाद गुस्से में आकर उसने अपनी छह माह की बच्ची के साथ जहर खा लिया। घटना की सूचना पाकर केवटी थाने की पुलिस गांव पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया।
बिहार में अपनी सास से झगड़ा होने के बाद एक मां ने बेटी के साथ जहर खा लिया। इस घटना में दोनों की मौत हो गई है। जहर खाने से मां-बेटी की मौत के बााद इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड के गंगटी गांव में पारिवारिक विवाद में छह महीने की बच्ची के साथ मां ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। घटना रविवार की रात की बताई जा रही है। एक साथ दो सदस्यों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। गांव के लोग भी इस घटना से काफी मर्माहत हैं।
पति रोहित ने बताया कि पत्नी विभा का अपनी सास से कहा-सुनी हुई थी। इसके बाद गुस्से में आकर उसने अपनी छह माह की बच्ची के साथ जहर खा लिया। घटना की सूचना पाकर केवटी थाने की पुलिस गांव पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया। मृतका के मायके वाले भी सोमवार की सुबह गांव पहुंचे और सारी स्थिति का जायजा लिया। थाना प्रभारी त्रिपुरारी कुमार ने बताया कि मामले में अभी तक परिजन द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
साइकिल सीख रही बच्ची को ट्रैक्टर ने कुचला, मौत
इधर शेखपुरा के ही एकंगरसराय में तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र के तेल्हाड़ा-खोजपुरा पथ पर सोमवार को हाजीपुर गांव के पास साइकिल सीख रही बच्ची को ट्रैक्टर ने कुचल दिया। हादसे में राजन साव की 10 वर्षीया पुत्री रानी कुमारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी। चालक, ट्रैक्टर लेकर भाग गया।
ग्रामीणों की मानें तो रानी गांव के अन्य बच्चों के साथ सड़क पर साइकिल चलाना सीख रही थी। सामने से ट्रैक्टर आता देखकर वह अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गयी। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया। परिजनों ने उसे अस्पताल ले जाने का प्रयास किया। इससे पहले ही बच्ची की मौत हो चुकी थी। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। थानाध्यक्ष अजीत कुमार टिंकू ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है। ट्रैक्टर की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।
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