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बिहार में सास से झगड़े के बाद पत्नी ने 6 महीने की बेटी के साथ खा लिया जहर, दोनों की मौत

Nishant Nandan हिन्दुस्तान संवाददाता, शेखपुरा
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पति रोहित ने बताया कि पत्नी विभा का अपनी सास से कहा-सुनी हुई थी। इसके बाद गुस्से में आकर उसने अपनी छह माह की बच्ची के साथ जहर खा लिया। घटना की सूचना पाकर केवटी थाने की पुलिस गांव पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया।

बिहार में सास से झगड़े के बाद पत्नी ने 6 महीने की बेटी के साथ खा लिया जहर, दोनों की मौत

बिहार में अपनी सास से झगड़ा होने के बाद एक मां ने बेटी के साथ जहर खा लिया। इस घटना में दोनों की मौत हो गई है। जहर खाने से मां-बेटी की मौत के बााद इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड के गंगटी गांव में पारिवारिक विवाद में छह महीने की बच्ची के साथ मां ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। घटना रविवार की रात की बताई जा रही है। एक साथ दो सदस्यों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। गांव के लोग भी इस घटना से काफी मर्माहत हैं।

पति रोहित ने बताया कि पत्नी विभा का अपनी सास से कहा-सुनी हुई थी। इसके बाद गुस्से में आकर उसने अपनी छह माह की बच्ची के साथ जहर खा लिया। घटना की सूचना पाकर केवटी थाने की पुलिस गांव पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया। मृतका के मायके वाले भी सोमवार की सुबह गांव पहुंचे और सारी स्थिति का जायजा लिया। थाना प्रभारी त्रिपुरारी कुमार ने बताया कि मामले में अभी तक परिजन द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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साइकिल सीख रही बच्ची को ट्रैक्टर ने कुचला, मौत

इधर शेखपुरा के ही एकंगरसराय में तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र के तेल्हाड़ा-खोजपुरा पथ पर सोमवार को हाजीपुर गांव के पास साइकिल सीख रही बच्ची को ट्रैक्टर ने कुचल दिया। हादसे में राजन साव की 10 वर्षीया पुत्री रानी कुमारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी। चालक, ट्रैक्टर लेकर भाग गया।

ग्रामीणों की मानें तो रानी गांव के अन्य बच्चों के साथ सड़क पर साइकिल चलाना सीख रही थी। सामने से ट्रैक्टर आता देखकर वह अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गयी। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया। परिजनों ने उसे अस्पताल ले जाने का प्रयास किया। इससे पहले ही बच्ची की मौत हो चुकी थी। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। थानाध्यक्ष अजीत कुमार टिंकू ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है। ट्रैक्टर की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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