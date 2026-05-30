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लव मैरिज के 1 साल बाद युवती की संदिग्ध मौत, पति फरार; इंटरकास्ट शादी बनी काल?

Sudhir Kumar सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता
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मृतका की पहचान आदित्य मेहता की पत्नी निशु कुमारी(23)के रूप में हुई है। उसका शव घर के कमरे में साड़ी के फंदे से लटका मिला। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। निशु कुमारी ने करीब एक साल पहले आदित्य से प्रेम विवाह किया था।

लव मैरिज के 1 साल बाद युवती की संदिग्ध मौत, पति फरार; इंटरकास्ट शादी बनी काल?

Bihar Crime News: बिहार के सुपौल में एक युवती की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। युवती ने दूसरी कास्ट के लड़के से एक साल पहले लव मैरिज किया था। घटना सदर थाना क्षेत्र के हरदी पूरब पंचायत के वार्ड 11 की है। मृतका की पहचान आदित्य मेहता की पत्नी निशु कुमारी(23)के रूप में हुई है। उसका शव घर के कमरे में साड़ी के फंदे से लटका मिला। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। निशु कुमारी ने करीब एक साल पहले आदित्य से प्रेम विवाह किया था। घटना के बाद से पति समेत ससुराल के सभी लोग घर छोड़कर फरार हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है।

शुक्रवार को जब घर के कमरे में उसका शव फंदे से लटका मिला तो आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। इधर, घटना की खबर मिलते ही मृतका के पिता बलवीर झा, मां रंजना देवी और मायके वाले भी हरदी पूरब पहुंच गए। उनके आते ही कोहराम मच गया। बेटी की लाश देखकर बलवीर झा भी रोने लगे।

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मायके पक्ष के लोगों का आरोप है कि उसकी पुत्री की हत्या की गई है। वहीं घटना के बाद मृतका का पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोग घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। सदर थानाध्यक्ष रामसवेक रावत ने बताया कि फिलहाल मौत के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

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पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा। उन्होंने कहा कि मायके पक्ष की शिकायत मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, स्थानीय सूत्रों से घटना की विस्तृत जानकारी लेने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है।

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करीब एक साल पहले आदित्य और नीशु ने लव मैरिज किया था। दोनों के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इंटरकास्ट होने के कारण घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। प्रेमी युगल ने अपने मन से शादी रचा ली थी। बताया जाता है कि शादी के बाद से ही परिवार में विवाद चल रहा था। दोनों नराजा परिजनों को मनाने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच यह घटना घट गई।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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