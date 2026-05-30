लव मैरिज के 1 साल बाद युवती की संदिग्ध मौत, पति फरार; इंटरकास्ट शादी बनी काल?

मृतका की पहचान आदित्य मेहता की पत्नी निशु कुमारी(23)के रूप में हुई है। उसका शव घर के कमरे में साड़ी के फंदे से लटका मिला। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। निशु कुमारी ने करीब एक साल पहले आदित्य से प्रेम विवाह किया था।

Bihar Crime News: बिहार के सुपौल में एक युवती की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। युवती ने दूसरी कास्ट के लड़के से एक साल पहले लव मैरिज किया था। घटना सदर थाना क्षेत्र के हरदी पूरब पंचायत के वार्ड 11 की है। मृतका की पहचान आदित्य मेहता की पत्नी निशु कुमारी(23)के रूप में हुई है। उसका शव घर के कमरे में साड़ी के फंदे से लटका मिला। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। निशु कुमारी ने करीब एक साल पहले आदित्य से प्रेम विवाह किया था। घटना के बाद से पति समेत ससुराल के सभी लोग घर छोड़कर फरार हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है।

शुक्रवार को जब घर के कमरे में उसका शव फंदे से लटका मिला तो आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। इधर, घटना की खबर मिलते ही मृतका के पिता बलवीर झा, मां रंजना देवी और मायके वाले भी हरदी पूरब पहुंच गए। उनके आते ही कोहराम मच गया। बेटी की लाश देखकर बलवीर झा भी रोने लगे।

मायके पक्ष के लोगों का आरोप है कि उसकी पुत्री की हत्या की गई है। वहीं घटना के बाद मृतका का पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोग घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। सदर थानाध्यक्ष रामसवेक रावत ने बताया कि फिलहाल मौत के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा। उन्होंने कहा कि मायके पक्ष की शिकायत मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, स्थानीय सूत्रों से घटना की विस्तृत जानकारी लेने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है।