आरजेडी विधायक के बेटे के बर्थडे में गई महिला की मौत, मुफ्त साड़ी बांट रहे थे फतेह बहादुर सिंह

आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के बेटे के बर्थडे पर आयोजित समाहोर में गई एक महिला की मौत हो गई। विधायक ने इस अवसर पर गरीबों को मुफ्त साड़ियां और उपहार बांटे थे। तभी महिला भीड़ में बेहोश होकर गिर गई और फिर पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई।

बिहार के रोहतास जिले के डेहरी में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के विधायक फतेह बहादुर सिंह के बेटे की बर्थडे पार्टी में गई एक महिला की मौत हो गई। बेटे के जन्मदिन पर विधायक ने डेहरी के पाली रोड स्थित एक निजी होटल में सोमवार को आयोजन रखा था। इस दौरान विधायक ने लोगों को भोज कराया और महिलाओं को मुफ्त साड़ियां भी बांटी। साड़ी लेने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ी। इसी दौरान एक महिला चक्कर खाकर गिर गई। फिर पटना में इलाज के दौरान मंगलवार को उसकी जान चली गई। महिला की मौत के बाद परिवार में गम का माहौल है।

मृतका के पति राजेंद्र सोनी ने बताया कि आरजेडी विधायक फतेबहादुर सिंह के बेटे का बर्थडे बुद्ध विहार होटल में मनाया गया। इसमें विधायक के द्वारा गरीबों को साड़ी, कपड़ा एवं उपहार भेंट करने की सूचना थी। राजेंद्र ने बताया कि इसकी जानकारी मिलने के बाद वह अपनी 60 वर्षीय पत्नी रुक्मणी देवी को लेकर वहां गए। अधिक भीड़ होने की वजह से पत्नी चक्कर खाकर होटल के फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। उसके नाक और मुंह से खून निकलने लगा।

वहां से महिला को लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रुक्मणी की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने अनुमंडल अस्पताल डेहरी रेफर कर दिया। इसके बाद अनुमंडल अस्पताल के डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर किया। फिर मंगलवार को इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच ले जाने के दौरान महिला की रास्ते में मौत हो गई। मृतका के छोटे बेटे धनजी ने कहा कि खुशी के मौके पर उपहार पाने गई मां की मौत ने परिवार को गहरा जख्म दिया है। तत्काल उचित इलाज मिलता तो शायद उनकी जान बच जाती।