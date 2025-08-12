Woman daroga suspend after demands bribe in bihar video viral यह हैं बिहार की घूसखोर दारोगा लीलावती, केस में नाम हटाने के लिए मांगी रिश्वत; SP ने लिया ऐक्शन, Bihar Hindi News - Hindustan
यह हैं बिहार की घूसखोर दारोगा लीलावती, केस में नाम हटाने के लिए मांगी रिश्वत; SP ने लिया ऐक्शन

निलंबित दारोगा सिपाही से प्रमोशन पाकर दारोगा बनी थी। दो साल पहले नावकोठी थाने में योगदान दी थी। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता मो. तनवीर पर अपहरण का मामला दर्ज था। वह अपने बच्चे की मांग कर रहा था।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, बेगूसरायTue, 12 Aug 2025 08:30 AM
बेगूसराय में एक घूसखोर महिला दारोगा पर गाज गिरी है। केस में धारा हटाने के नाम पर घूस मांगने के आरोप में एसपी मनीष कुमार ने नावकोठी थाना में पदस्थापित महिला दारोगा लीलावती देवी को निलंबित कर दिया है। पैसा मांगते हुए सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो मामले में एसपी ने कार्रवाई की है।

प्रेस विज्ञप्ति जारी कर एसपी ने कहा है कि सोशल मीडिया में नावकोठी थाना में पदस्थापित महिला दारोगा लीलावती देवी का पैसा मांगते हुए वायरल हो रहे वीडियो की जांच बखरी एसडीपीओ से करायी गयी। 10 अगस्त को वायरल वीडियो में महिला दारोगा एक व्यक्ति से धारा हटाने के नाम पर पैसे मांगने का वीडियो प्राप्त हुआ। बखरी एसडीपीओ की जांच में मामला सत्य पाया गया। उसके बाद एसपी ने कर्तव्यहीनता व अनुशासनहीनता के आरोप में विभागीय कार्यवाही करते हुए निलंबित किया। इस दौरान सामान्य जीवनयापन भत्ता मिलता रहेगा।

नावकोठी थाना कांड संख्या 160/25 के प्रतिवादी नामजद मो. तनवीर ने पुलिस अवर निरीक्षक लीलावती से फोन पर बातचीत की। बातचीत के क्रम में उससे नाम हटाने के लिए पैसे की मांग की है। निलंबित दारोगा सिपाही से प्रमोशन पाकर दारोगा बनी थी। दो साल पहले नावकोठी थाने में योगदान दी थी। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता मो. तनवीर पर अपहरण का मामला दर्ज था। वह अपने बच्चे की मांग कर रहा था।

