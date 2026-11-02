बिहार में बर्थडे पार्टी के बहाने महिला डांसर को बुला कर गैंगरेप, थाने से कुछ ही दूरी पर वारदात; 4 अरेस्ट

बिहार के बिहारशरीफ जिले में थाने से महज कुछ ही दूरी पर एक घर में महिला डांसर से हैवानियत की गई है। महिला डांसर को एक बर्थडे पार्टी में बुलाया गया था। इसके बाद हैवानों ने डांसर की इज्जत लूट ली। इस मामले में अब तक 4 लड़को को पुलिस ने पकड़ा है।

बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिहार में महिला डांसर से हैवानियत किए जाने का मामला सामने आया है। बिहारशरीफ जिले के लहेरी थाने क्षेत्र में शनिवार की रात बर्थ डे पार्टी के बहाने बुलायी गयी डांसर से गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। किराये के मकान में यह घटना हुई। पीड़िता ने दो युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। सूचना पाकर रविवार सुबह मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को सुरक्षा में ले लिया। इस मामले में आठ आरोपितों के खिलाफ एफआईआर करायी गयी है। इनमें चार को गिरफ्तार कर लिया गया। किराये के मकान में कुछ लड़के रहते हैं।

मकान मालिक नहीं रहते हैं। इन्हीं लड़कों में से एक का बर्थ डे था। बिचौलिये के माध्यम से दो डांसर को बुलाया गया था। पीड़िता ने बताया कि जब वह कमरे में पहुंची तो पहले से सात लड़के मौजूद थे। डांस के दौरान ही एक लड़की वहां से निकल गई। इसके बाद दो लड़कों ने उससे दुष्कर्म किया। उसने विरोध करने का प्रयास किया तो डरा-धमका कर उसे चुप करा दिया। सदर डीएसपी-वन अमरनाथ ने बताया कि पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई है। एफएसएल की टीम ने भी साक्ष्य जमा किये हैं। अन्य आरोपितों की तलाश छापेमारी जारी है।

थाना से महज कुछ दूरी पर हो रहा था नाच कार्यक्रम नालंदा जिले में लहेरी थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले में शनिवार की रात बर्थ डे पार्टी के बहाने बुलायी गयी डांसर से गैंगरेप करने का मामला सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि थाने से महज कुछ दूरी पर ही नाच का प्रोग्राम चल रहा था, पर पुलिस को भनक भी नहीं लगी। इधर, सदर डीएसपी-वन अमरनाथ ने बताया कि सुबह सात बजे पुलिस को घटना की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अनिल कुमार पांडेय व अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पीड़िता को पुलिस ने अपनी सुरक्षा में ले लिया। डीएसपी ने बताया कि इस मामले में अन्य आरोपितों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में कई राज खुलने की संभावना है।