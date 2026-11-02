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बिहार में बर्थडे पार्टी के बहाने महिला डांसर को बुला कर गैंगरेप, थाने से कुछ ही दूरी पर वारदात; 4 अरेस्ट

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, बिहारशरीफ
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बिहार के बिहारशरीफ जिले में थाने से महज कुछ ही दूरी पर एक घर में महिला डांसर से हैवानियत की गई है। महिला डांसर को एक बर्थडे पार्टी में बुलाया गया था। इसके बाद हैवानों ने डांसर की इज्जत लूट ली। इस मामले में अब तक 4 लड़को को पुलिस ने पकड़ा है।

Biharsharif Gang Rape (Representative Image)
बिहारशरीफ में महिला डांसर से गैंगरेप की वारदात हुई है। (प्रतीकात्कम फोटो)

बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिहार में महिला डांसर से हैवानियत किए जाने का मामला सामने आया है। बिहारशरीफ जिले के लहेरी थाने क्षेत्र में शनिवार की रात बर्थ डे पार्टी के बहाने बुलायी गयी डांसर से गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। किराये के मकान में यह घटना हुई। पीड़िता ने दो युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। सूचना पाकर रविवार सुबह मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को सुरक्षा में ले लिया। इस मामले में आठ आरोपितों के खिलाफ एफआईआर करायी गयी है। इनमें चार को गिरफ्तार कर लिया गया। किराये के मकान में कुछ लड़के रहते हैं।

मकान मालिक नहीं रहते हैं। इन्हीं लड़कों में से एक का बर्थ डे था। बिचौलिये के माध्यम से दो डांसर को बुलाया गया था। पीड़िता ने बताया कि जब वह कमरे में पहुंची तो पहले से सात लड़के मौजूद थे। डांस के दौरान ही एक लड़की वहां से निकल गई। इसके बाद दो लड़कों ने उससे दुष्कर्म किया। उसने विरोध करने का प्रयास किया तो डरा-धमका कर उसे चुप करा दिया। सदर डीएसपी-वन अमरनाथ ने बताया कि पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई है। एफएसएल की टीम ने भी साक्ष्य जमा किये हैं। अन्य आरोपितों की तलाश छापेमारी जारी है।

थाना से महज कुछ दूरी पर हो रहा था नाच कार्यक्रम

नालंदा जिले में लहेरी थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले में शनिवार की रात बर्थ डे पार्टी के बहाने बुलायी गयी डांसर से गैंगरेप करने का मामला सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि थाने से महज कुछ दूरी पर ही नाच का प्रोग्राम चल रहा था, पर पुलिस को भनक भी नहीं लगी। इधर, सदर डीएसपी-वन अमरनाथ ने बताया कि सुबह सात बजे पुलिस को घटना की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अनिल कुमार पांडेय व अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पीड़िता को पुलिस ने अपनी सुरक्षा में ले लिया। डीएसपी ने बताया कि इस मामले में अन्य आरोपितों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में कई राज खुलने की संभावना है।

किराये पर रहकर क्या करते थे युवक

स्थानीय लोग इस मामले में तरह-तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। उनकी मानें तो पढ़ने के लिए किराये पर रहने वाले लड़के इतना खर्च कैसे कर रहे हैं। डांसर बुलाने व बर्थ डे पार्टी में अच्छे-खासे रुपये खर्च हुए। पढ़ने वाले लड़के इतने रुपये कहां से ला सकते हैं। पुलिस अभी गिरफ्तार आरोपितों के नामों का खुलासा नहीं कर रही है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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