एक महिला का 2 बार धर्म परिवर्तन; पहले आलम ने मुस्लिम बनाया, अब महावीर के लिए हिंदू बन गई

बिहार में 45 साल की एक महिला ने शादी के लिए दो बार अपना धर्म बदल दिया। 10 साल पहले वह आलम से निकाह करने के लिए हिंदू से मुस्लिम बनी। अब वह 19 साल के महावीर के साथ भाग गई और वापस हिंदू बनकर उससे शादी कर ली।

प्रेम प्रसंग में धर्म परिवर्तन का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने शादी के लिए दो बार अपना धर्म बदल दिया। पहले वह हिंदू से मुस्लिम बनी। अब वापस वह मुसलमान से हिंदू बन गई और उम्र में अपने से 26 साल छोटे आशिक से विवाह कर लिया। महिला का नाम सीमा परवीन है और वह पहले से 5 बच्चों की मां है। मुसलमान बनने से पहले उसका नाम बिंदू था। यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

45 साल की सीमा ने बिहार के जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र स्थित खडुई बरियारपुर गांव के रहने वाले युवक महावीर ठाकुर से कोलकाता में शादी रचाई है। महावीर की उम्र महज 19 साल है। दोनों के बीच रॉन्ग नंबर से बातचीत शुरू हुई थी।

पांच बच्चों की मां सीमा परवीन युवक के प्यार में ऐसी दीवानी हुई कि वह अपने पति एवं बच्चों को छोड़कर पूर्णिया से कोलकाता पहुंच गई। फिर दोनों ने कोलकाता के एक मंदिर में शादी रचा ली। शादी करने के बाद दोनों ने एक साथ अपना वीडियो भी जारी किया, जो वायरल हो गया।

10 साल पहले बनी थी मुस्लिम सीमा का पहले नाम बिंदू था। 10 साल पहले मनन आलम नाम के एक मुस्लिम युवक से उसे प्यार हो गया था। फिर दोनों ने निकाह कर लिया था। सीमा ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया और फिर अपना नाम बिंदू से बदलकर सीमा परवीन रखा था।

अब महिला ने जमुई के युवक महावीर ठाकुर से विवाह किया है। उसने दोबारा हिंदू धर्म अपनाने और अपने नए पति के साथ जीवन बिताने की इच्छा जताई है। यह मामला सामने आने के बाद महावीर के गांव के लोगों ने पुलिस थाने में शिकायत की। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। वहां दोनों ने पुलिस के सामने एक-दूसरे के साथ जीवन बिताने की बात कही।

मिस्ड कॉल से शुरू हुई लव स्टोरी महावीर ठाकुर ने बताया कि 2 साल पहले मिस्ड कॉल से उनकी बातें शुरू हुई थीं। इसके बाद लगातार दोनों के बीच बातचीत होने लगी और प्यार हो गया। फिर उन्होंने मिलने का फैसला लिया। सीमा अपने घर से भाग कर कोलकाता पहुंच गई और उससे फेरे ले लिए।

अब महावीर का कहना है कि वह उसी के साथ ही रहेगा उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिंदु की पिछली जिंदगी कैसी थी। वहीं, बिंदु उर्फ सीमा परवीन ने अपने पूर्व पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। उसने कहा कि 10 साल पहले पूर्णिया के मनन आलम से उसकी शादी हुई थी। मनन लगातार उसे प्रताड़ित करता था। इसी बीच महावीर से उसका संबंध हो गया।

आलम बोला- सीमा का उसके भाई के साथ भी था अफेयर दूसरी ओर, सीमा के पति मनन आलम ने फोन पर बताया कि शुरु से ही उसकी बीवी का आचरण खराब था। जब वह दिल्ली में रहकर काम करता था, तब सीमा का अवैध संबंध उसके छोटे भाई से भी हो गया था। फिर भी वह बच्चों की सोचकर उसे अपने साथ रखा हुआ था। मनन ने कहा कि सीमा अब अपने नए प्रेमी के साथ भाग गई है, तो उसे कोई लेना-देना नहीं है। वह उसे अब अपने साथ नहीं रखना चाहता है। पांचों बच्चे आलम के साथ ही हैं।