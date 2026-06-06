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एक महिला का 2 बार धर्म परिवर्तन; पहले आलम ने मुस्लिम बनाया, अब महावीर के लिए हिंदू बन गई

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, जमुई
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बिहार में 45 साल की एक महिला ने शादी के लिए दो बार अपना धर्म बदल दिया। 10 साल पहले वह आलम से निकाह करने के लिए हिंदू से मुस्लिम बनी। अब वह 19 साल के महावीर के साथ भाग गई और वापस हिंदू बनकर उससे शादी कर ली।

एक महिला का 2 बार धर्म परिवर्तन; पहले आलम ने मुस्लिम बनाया, अब महावीर के लिए हिंदू बन गई

प्रेम प्रसंग में धर्म परिवर्तन का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने शादी के लिए दो बार अपना धर्म बदल दिया। पहले वह हिंदू से मुस्लिम बनी। अब वापस वह मुसलमान से हिंदू बन गई और उम्र में अपने से 26 साल छोटे आशिक से विवाह कर लिया। महिला का नाम सीमा परवीन है और वह पहले से 5 बच्चों की मां है। मुसलमान बनने से पहले उसका नाम बिंदू था। यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

45 साल की सीमा ने बिहार के जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र स्थित खडुई बरियारपुर गांव के रहने वाले युवक महावीर ठाकुर से कोलकाता में शादी रचाई है। महावीर की उम्र महज 19 साल है। दोनों के बीच रॉन्ग नंबर से बातचीत शुरू हुई थी।

पांच बच्चों की मां सीमा परवीन युवक के प्यार में ऐसी दीवानी हुई कि वह अपने पति एवं बच्चों को छोड़कर पूर्णिया से कोलकाता पहुंच गई। फिर दोनों ने कोलकाता के एक मंदिर में शादी रचा ली। शादी करने के बाद दोनों ने एक साथ अपना वीडियो भी जारी किया, जो वायरल हो गया।

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10 साल पहले बनी थी मुस्लिम

सीमा का पहले नाम बिंदू था। 10 साल पहले मनन आलम नाम के एक मुस्लिम युवक से उसे प्यार हो गया था। फिर दोनों ने निकाह कर लिया था। सीमा ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया और फिर अपना नाम बिंदू से बदलकर सीमा परवीन रखा था।

अब महिला ने जमुई के युवक महावीर ठाकुर से विवाह किया है। उसने दोबारा हिंदू धर्म अपनाने और अपने नए पति के साथ जीवन बिताने की इच्छा जताई है। यह मामला सामने आने के बाद महावीर के गांव के लोगों ने पुलिस थाने में शिकायत की। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। वहां दोनों ने पुलिस के सामने एक-दूसरे के साथ जीवन बिताने की बात कही।

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मिस्ड कॉल से शुरू हुई लव स्टोरी

महावीर ठाकुर ने बताया कि 2 साल पहले मिस्ड कॉल से उनकी बातें शुरू हुई थीं। इसके बाद लगातार दोनों के बीच बातचीत होने लगी और प्यार हो गया। फिर उन्होंने मिलने का फैसला लिया। सीमा अपने घर से भाग कर कोलकाता पहुंच गई और उससे फेरे ले लिए।

अब महावीर का कहना है कि वह उसी के साथ ही रहेगा उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिंदु की पिछली जिंदगी कैसी थी। वहीं, बिंदु उर्फ सीमा परवीन ने अपने पूर्व पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। उसने कहा कि 10 साल पहले पूर्णिया के मनन आलम से उसकी शादी हुई थी। मनन लगातार उसे प्रताड़ित करता था। इसी बीच महावीर से उसका संबंध हो गया।

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आलम बोला- सीमा का उसके भाई के साथ भी था अफेयर

दूसरी ओर, सीमा के पति मनन आलम ने फोन पर बताया कि शुरु से ही उसकी बीवी का आचरण खराब था। जब वह दिल्ली में रहकर काम करता था, तब सीमा का अवैध संबंध उसके छोटे भाई से भी हो गया था। फिर भी वह बच्चों की सोचकर उसे अपने साथ रखा हुआ था। मनन ने कहा कि सीमा अब अपने नए प्रेमी के साथ भाग गई है, तो उसे कोई लेना-देना नहीं है। वह उसे अब अपने साथ नहीं रखना चाहता है। पांचों बच्चे आलम के साथ ही हैं।

इस मामले में खैरा थाना अध्यक्ष मिंटू कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर दोनों को पूछताछ के लिए थाना बुलाया गया था। पूछताछ के बाद उन्हें वापस घर भेज दिया गया। हालांकि, विवाह और धर्म परिवर्तन से जुड़े दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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