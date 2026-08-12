बिहार में महिला सिपाही का यौन शोषण, वीडियो बना ब्लैकमेलिंग; टीचर पर संगीन इल्जाम
बिहार के गया जी जिले में एक महिला सिपाही ने एक शिक्षक पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। महिला सिपाही का आरोप है कि इस टीचर ने उनसे शादी का झांसा देकर उनका यौन शोषण किया। महिला सिपाही ने टीचर पर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया है।
बिहारमें एक महिला सिपाही के यौन शोषण का मामला सामने आया है। गया जी जिले के आंती थाना क्षेत्र की रहने वाली और बेगूसराय जिला पुलिस बल में तैनात महिला सिपाही से शादी का झांसा देकर यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। पीड़िता के बयान पर महिला थाने में आरोपित शिक्षक विपिन कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।पीड़िता ने पुलिस को बताया कि नौकरी में आने से पहले वह डेल्हा क्षेत्र के एक निजी कोचिंग संस्थान में पढ़ती थी। इसी दौरान उसकी जान-पहचान शिक्षक विपिन कुमार से हुई।
आरोप है कि अगस्त 2024 में शिक्षक ने शादी का प्रस्ताव दिया और शादी का भरोसा देकर उसके साथ गलत संबंध बनाए। इस दौरान उसने फोटो और वीडियो भी बना लिए। महिला सिपाही का आरोप है कि शिक्षक ने फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे लगातार रुपये की मांग की। दबाव में उसने बैंक से पर्सनल लोन लेकर रकम आरोपित के भाई के खाते में भेजी। महिला थानाध्यक्ष रूपा कुमारी ने बताया कि मेडिकल जांच के बाद आगे की कार्रवाई जारी है।
नाबालिग रेपकांड में लापरवाही थानाध्यक्ष समेत तीन निलंबित
इधर गया जी जिले की ही पंचानपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में लापरवाही पर थानाध्यक्ष समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। मगध आईजी विकास वैभव के निर्देश पर हुई जांच में प्रथमदृष्टया गंभीर अनुशासनहीनता सामने आई है। पीड़िता की मां ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि छह अगस्त को उनकी नाबालिग बेटी घर से निकली थी और अगले दिन वह डरी-सहमी हालत में पहुंची। उसने पंचानपुर निवासी नीरज पर बहला ले जाने और रातभर गलत काम करने का आरोप लगाया।
जांच में पाया गया कि गंभीर आरोप की सूचना मिलने के बावजूद समय पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। आठ अगस्त को पुलिस आरोपी नीरज को थाना लाई, लेकिन वरीय अधिकारियों को बिना सूचना दिये उसे छोड़ दिया गया। आईजी के निर्देश पर थानाध्यक्ष पद्माकर उपाध्याय, प्रभारी थानाध्यक्ष नगिना उरांव और एएसआई संतोष कुमार को निलंबित कर पुलिस केंद्र गया भेज दिया गया है।