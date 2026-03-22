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बिहार में महिला सिपाही की बाथरूम में मिली लाश, जांच करने DIG आए; सुसाइड नोट मिला

Mar 22, 2026 11:54 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, सुपौल
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घटना की सूचना मिलते ही कोसी रेंज के डीआईजी आशीष कुमार, एसपी शरथ आरएस सहित कई वरीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। किशनपुर थानाध्यक्ष ज्ञान रंजन कुमार ने बताया कि घटनास्थल से मृतका का मोबाइल फोन और एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है।

बिहार में महिला सिपाही की बाथरूम में मिली लाश, जांच करने DIG आए; सुसाइड नोट मिला

बिहार के सुपौल जिले में एक महिला कॉन्सटेबल की संदिग्ध अवस्था में मौत से सनसनी मच गई है। सुपौल प्रखंड परिसर में ईद ड्यूटी के दौरान तैनात एक महिला कॉन्स्टेबल की संदिग्ध परिस्थिति में मौत से शनिवार की रात हड़कंप मच गया। सभा भवन परिसर स्थित एक बंद बाथरूम में उनका शव दुपट्टे के फंदे से लटका मिला। घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे में अफरा-तफरी मच गई।मृतका की पहचान भोजपुर जिले के सीकरहट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत पटखौली वार्ड-8 निवासी जितेंद्र प्रसाद गुप्ता की 22 वर्षीय पुत्री ऋतु कुमारी के रूप में हुई है।

वह किशनपुर थाना में पदस्थापित थीं और ईद के मद्देनजर प्रखंड परिसर स्थित सभा भवन में करीब 40 महिला कांस्टेबलों के साथ रह रही थीं। बताया जा रहा है कि शनिवार रात करीब साढ़े 7 बजे वह मोबाइल चार्जिंग के बहाने बाथरूम में गई थीं। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर साथी कर्मियों को संदेह हुआ। दरवाजा खोला गया तो अंदर उनका शव फंदे से लटका मिला।

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घटना की सूचना मिलते ही कोसी रेंज के डीआईजी आशीष कुमार, एसपी शरथ आरएस सहित कई वरीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। किशनपुर थानाध्यक्ष ज्ञान रंजन कुमार ने बताया कि घटनास्थल से मृतका का मोबाइल फोन और एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। हालांकि सुसाइड नोट की सामग्री की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। रविवार सुबह परिजन भोजपुर से सुपौल पहुंचे। बेटी की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया।

मां और पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। ऋतु चार भाई-बहनों में तीसरे स्थान पर थीं और उन्होंने बीएससी की पढ़ाई पूरी कर ली थी। इसके बाद बिहार पुलिस को करीब 5 महीने पहले ही जॉइन किया था। परिजन और रिश्तेदार इस घटना से स्तब्ध हैं और आत्महत्या के कारणों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पोस्टमार्टम के दौरान सर्किल इंस्पेक्टर व किशनपुर थानाध्यक्ष मौजूद रहे। पुलिस का कहना है कि मोबाइल और सुसाइड नोट की जांच के आधार पर मौत के कारणों का जल्द खुलासा किया जाएगा।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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