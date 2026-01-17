दारोगा की स्कॉर्पियो से मायके में फेंका युवती का शव, CCTV से खुली पोल; बिहार में फिर दहेज हत्या?

संक्षेप: पिता ने बताया कि 9 माह पहले बेटी की शादी की थी। शादी में औकात से अधिक रुपए दिए थे। जमीन रजिस्ट्री के लिए आठ लाख अलग से दिए थे। लेकिन तीन लाख की मांग की जा रही थी।

बिहार में एक युवती फिर दहेज की बली चढ़ गई। उसकी हत्या कर शव को कार से मायके के दरवाजे पर फेंक दिया गया। शव को ठिकाना लगाने में जिस कार का इस्तेमाल किया गया वह एक दारोगा की है। घटना सारण, वैशाली और मुजफ्फरपुर तीन जिलों से जुड़ी है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया है। युवती सरिता की शादी करीब 9 माह पहले वैशाली के करदाहा थाना के निवासी सत्येंद्र सिंह से हुई थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना सारण जिले सोनपुर की है। चिड़िया बाजार निवासी सरिता के पिता ने बताया कि शनिवार को सवेरे जब घर से बाहर निकले तो दरवाजे पर बेटी की लाश पड़ी थी। घर में लगे सीसीटीवी का फुटेज देखा तो सभी के चीख पड़े। दो-तीन लोग एक स्कॉर्पियो से बेटी की लाश को रात के अंधेरे में फेंककर फरार हो गए। जिस काले रंग के स्कॉर्पियो कार से शव को लाया गया वह संतोष रजक नामक दारोगा की है। दारोगा मुजफ्फरपुर के पानापुर ओपी में तैनात हैं। संतोष रजक ने अपनी गाड़ी सत्येन्द्र को देने की बात स्वीकार किया है। यह गाड़ी हजारीबाग में रजिस्टर्ड है। परिजनों ने यह भी बताया कि इस गाड़ी से पहले भी दामाद और बेटी आते थे।

पिता ने बताया कि 9 माह पहले बेटी की शादी की थी। शादी में औकात से अधिक रुपए दिए थे। जमीन रजिस्ट्री के लिए आठ लाख अलग से दिए थे। लेकिन तीन लाख की मांग की जा रही थी। शुक्रवार की शाम को बेटी से बात हुई थी तो सब ठीक-ठाक था। सवेरे बेटी का शव दरवाजे पर मिला। उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी। उन्होंने बताया कि दामाद का बगल की एक महिला के साथ संबंध भी है।