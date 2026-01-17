Hindustan Hindi News
Woman body thrown by police inspectors car to parents home in Saran Chhapra CCTV footage revealed dowry killing
दारोगा की स्कॉर्पियो से मायके में फेंका युवती का शव, CCTV से खुली पोल; बिहार में फिर दहेज हत्या?

संक्षेप:

Jan 17, 2026 05:08 pm IST
बिहार में एक युवती फिर दहेज की बली चढ़ गई। उसकी हत्या कर शव को कार से मायके के दरवाजे पर फेंक दिया गया। शव को ठिकाना लगाने में जिस कार का इस्तेमाल किया गया वह एक दारोगा की है। घटना सारण, वैशाली और मुजफ्फरपुर तीन जिलों से जुड़ी है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया है। युवती सरिता की शादी करीब 9 माह पहले वैशाली के करदाहा थाना के निवासी सत्येंद्र सिंह से हुई थी।

रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना सारण जिले सोनपुर की है। चिड़िया बाजार निवासी सरिता के पिता ने बताया कि शनिवार को सवेरे जब घर से बाहर निकले तो दरवाजे पर बेटी की लाश पड़ी थी। घर में लगे सीसीटीवी का फुटेज देखा तो सभी के चीख पड़े। दो-तीन लोग एक स्कॉर्पियो से बेटी की लाश को रात के अंधेरे में फेंककर फरार हो गए। जिस काले रंग के स्कॉर्पियो कार से शव को लाया गया वह संतोष रजक नामक दारोगा की है। दारोगा मुजफ्फरपुर के पानापुर ओपी में तैनात हैं। संतोष रजक ने अपनी गाड़ी सत्येन्द्र को देने की बात स्वीकार किया है। यह गाड़ी हजारीबाग में रजिस्टर्ड है। परिजनों ने यह भी बताया कि इस गाड़ी से पहले भी दामाद और बेटी आते थे।

पिता ने बताया कि 9 माह पहले बेटी की शादी की थी। शादी में औकात से अधिक रुपए दिए थे। जमीन रजिस्ट्री के लिए आठ लाख अलग से दिए थे। लेकिन तीन लाख की मांग की जा रही थी। शुक्रवार की शाम को बेटी से बात हुई थी तो सब ठीक-ठाक था। सवेरे बेटी का शव दरवाजे पर मिला। उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी। उन्होंने बताया कि दामाद का बगल की एक महिला के साथ संबंध भी है।

इधर स्कॉर्पियो के मालिक दारोगा संतोष रजक ने मामले में गहन छानबीन की मांग की है। कहा है कि सत्येंद्र से उसकी पहचान तब हुई थी जब वे वैशाली में तैनात थे। वह उनकी गाड़ी चलाता था। काम ट्रांसफर के भी गाड़ी मांग कर ले जाता था। गाड़ी को किराए पर भी चलाता था। इस घटना की जानकारी सत्येंद्र ने नहीं दी। छपरा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दिया है। परिजनों ने शव का दाह संस्कार कर दिया है।

