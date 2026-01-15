Hindustan Hindi News
woman beaten to death in patna bihta who come mother house on makar sankranti
मकर संक्रांति पर मायके आई महिला को डायन बता पीट-पीटकर मार डाला, पटना में कांड से सनसनी

संक्षेप:

Jan 15, 2026 08:06 am IST
बिहार की राजधानी पटना से सटे बिहटा में डायन होने के शक में एक महिला को पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। बिहटा थाना क्षेत्र के वाजितपुर गांव में मकर संक्रांति पर मायके आई 32 महिला की डायन के शक में पड़ोसियों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना बुधवार सुबह की है। महिला गौरीचक थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। वह मंगलवार को ही अपने मायके आई थी। वहीं, बीच-बचाव में महिला के माता-पिता समेत पांच लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके पहुंच छानबीन की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

थानाध्यक्ष के अनुसार, पूछताछ में पता चला कि मृतका के पड़ोसी पिंटू राम के छह माह के पुत्र देवराज कुमार का मंगलवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण मौत हो गई। आरोप है कि इसके बाद पिंटू राम के परिजनों ने महिला पर डायन होने का शक जताया। बुधवार की दोपहर महिला को अकेला पाकर पिंटू राम के परिवार के लोग घर में घूस गए और लाठी-डंडे से पीटकर उसे अधमरा कर दिया।

शोर सुनकर माता-पिता समेत आसपास के लोग पहुंचे और बीच बचाव करने लगे। मारपीट में महिला के पिता, मां, चाचा समेत पांच लोग घायल हो गए। इसके बाद परिजन और आसपास के लोग महिला को अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही स्वजनों में कोहराम मच गया।

थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि डायन के शक में महिला की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या की गई है। इस मामले में पड़ोसी पिंटू राम समेत चार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि परिजन ने लिखित आवेदन नहीं दिया है। लिखित आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मृत महिला का तीन माह पहले पड़ोसी से हुआ था झगड़ा

तीन माह पूर्व में मृतक महिला के मायके आने के दौरान पड़ोसी से झगड़ा होने के दौरान पुत्र की मौत होने की बात कही गई थी। इसके बाद मंगलवार को उसके पुत्र की मौत हो गई। इस पर डायन के शक के आधार पर पड़ोसी ने घटना को अंजाम दिया।

