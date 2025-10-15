Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newswoman beaten to death by stick in bihar madhubani district

बिहार में सुबह-सुबह महिला की लाठी से पीट कर हत्या, जमीन विवाद में मर्डर

संक्षेप: चार दिन पूर्व भी दोनों पक्षों के बीच इसी विवाद को लेकर झड़प भी हुई थी। जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। मंगलवार रात भी दोनों पक्षों में पहले बहस हुई थी।

Wed, 15 Oct 2025 01:06 PMNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, निज संवाददाता, मधुबन, मधुबनी
share Share
Follow Us on
बिहार में सुबह-सुबह महिला की लाठी से पीट कर हत्या, जमीन विवाद में मर्डर

बिहार के मधुबनी में एक महिला की लाठी-डंडे से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। यहां मधेपुर प्रखंड के भेजा थाने के डारह पंचायत के नवटोलिया वार्ड 11 में भूमि संबंधी पुरानी विवाद को लेकर हुई झड़प में एक महिला पर लाठी-डंडे से की गई हमले में महिला की मौत हो गई। घटना बुधवार अहले सुबह करीब चार बजे की बताई जा रहीहै। मृतका डारह नवटोलिया के संतोष यादव की पत्नी शोभिता देवी(30) बतायी गई हैं। जानकारी के अनुसार, दोनों पक्षों में जमीन संबंधी पुरानी विवाद है।

चार दिन पूर्व भी दोनों पक्षों के बीच इसी विवाद को लेकर झड़प भी हुई थी। जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। मंगलवार रात भी दोनों पक्षों में पहले बहस हुई थी। बताया जाता है कि एक पक्ष के लोगों ने बुधवार अहले सुबह करीब चार बजे दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी, डंडा व लोहे के रॉड से हमला कर दिया। जिस हमले में संतोष यादव की पत्नी शोभिता देवी को माथे (सिर) में चोट लगी। जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।

ये भी पढ़ें:बिहार चुनाव: वोटिंग से कितने दिन पहले मिलेगी मतदाता पर्ची,निर्वाचन आयोग ने बताया
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

इधर घटना की सूचना मिलते ही झंझारपुर के एसडीपीओ सुबोध कुमार सिन्हा तथा भेजा थानाध्यक्ष आदित्य कुमार पुलिस बलों संग तत्क्षण घटनास्थल डारह पंचायत के नवटोलिया पहुंचे तथा मामले को गहन छानबीन की। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। एसडीपीओ सुबोध कुमार सिन्हा ने बताया कि मामला जमीन संबंधी विवाद से जुड़ा हुआ है।

दोनों पक्षों में मारपीट चार दिन पहले भी हुई थी। जिसमें प्राथमिकी भी दर्ज है। भेजा थानाध्यक्ष आदित्य कुमार ने बताया कि बुधवार को हुई हत्या की घटना में एफआईआर दर्ज किए जाने की प्रक्रिया जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सभी आरोपी घर से फराह हैं। एसडीपीओ एवं थानाध्यक्ष ने बताया कि गांव में शांति है। एहतियातन तत्काल पुलिस की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है।

ये भी पढ़ें:NDA में कुछ भी ठीक नहीं- उपेंद्र कुशवाहा बोले, नॉमिनेशन का RLM बहिष्कार करेगी
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Crime Bihar Crime News Bihar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।