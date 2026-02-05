Hindustan Hindi News
बिहार में खराब मांस की शिकायत करने गई महिला की मीट दुकान पर पीटकर हत्या

Feb 05, 2026 09:15 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, सुरसंड, सीतामढ़ी
बिहार के सीतामढ़ी जिले में खराब मीट की शिकायत पर एक महिला की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। यहां भिट्ठा थाना के हनुमान नगर मिया जी टोला में मंगलवार देर शाम खराब मीट दिए जाने की शिकायत करने गई 60 वर्षीय महिला ताजमुल खातून की पट्टीदारों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी। बीच-बचाव करने आए परिवार के अन्य सदस्य भी हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार, हनुमान नगर निवासी नसीब राइन की पत्नी ताजमुल खातून ने पड़ोस के मुर्गा काउंटर से मीट खरीदा था। मीट खराब होने की शिकायत लेकर जब वह दुकानदार के पास पहुंची, तो विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते आरोपियों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। घटना में ताजमुल खातून के अलावा मोमिना खातून, अफसाना खातून और नजाबुद्दीन राइन भी जख्मी हो गए।

सूचना मिलते ही भिट्ठा थानाध्यक्ष मनोज कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरसंड ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां डॉक्टरों ने ताजमुल खातून को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।

एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य, सात पर प्राथमिकी

वारदात के बाद सीतामढ़ी से पहुंची एफएसएल टीम ने घटनास्थल को सील कर जांच की। टीम ने मौके से खून से सने कपड़े और हमले में प्रयुक्त बांस का डंडा बरामद किया है। मामले में मृतका के पुत्र नजाबुद्दीन राइन के बयान पर सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने नामजद आरोपियों में से रहीम राइन, हामिद राइन और सगीरा खातून को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि शेष की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। एसपी कार्यालय ने बयान जारी कर फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
