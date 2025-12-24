बिहार में छेड़खानी का विरोध करने पर युवती की पिटाई, आंख फोड़ने की चर्चा; हड़कंप
डॉक्टरों के मुताबिक युवती की बायीं आंख पूरी तरह लहूलुहान हो चुकी है और उसमें रोशनी लौटने की संभावना कम है। हालांकि, समय पर इलाज से दूसरी आंख की रोशनी को सुरक्षित रखा जा सकता है।
बिहार में छेडखानी का विरोध करने पर एक युवती के साथ हैवानियत की गई है। वारदात सारण जिले की है। यहां गड़खा थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार की देर शाम छेड़खानी का विरोध करने पर मनचले युवकों ने एक युवती के साथ बेरहमी से मारपीट कर उसकी बायीं आंख को लहूलुहान कर दिया। आंख फोड़ने की भी चर्चा रही। घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है। ज़ख्मी युवती उसी गांव की है। उसे इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल ले जाया गया जहां प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर हालत में उसे पटना रेफर कर दिया।
आरोप है कि पीड़िता घर के पीछे शौच के लिए गई थी। इस दौरान गांव के ही दो युवकों ने उसके साथ छेड़खानी की कोशिश की। युवती ने किसी तरह वहां से भागकर घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद जब परिजन आरोपितों से पूछताछ करने पहुंचे तो आरोपितों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। इस दौरान युवती के साथ जमकर मारपीट की गई।
मारपीट की इस घटना में उसकी बायीं आंख गंभीर रूप से लहूलुहान हो गई। आनन-फानन में युवती को छपरा सदर अस्पताल ले जाया गया। पीड़िता ने सदर अस्पताल में पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया है। फर्दबयान में उसने आठ लोगों को आरोपित किया है। गड़खा थाना पुलिस ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और कुछ आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।