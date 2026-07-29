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BJP विधायक राजू कुमार सिंह को जमानत के बाद जश्न में बवाल, महिला पुलिसकर्मी से छेड़खानी; 10 पर FIR

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मुजफ्फरपुर
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BJP विधायक राजू कुमार सिंह के समर्थकों पर महिला पुलिसकर्मी से छेड़खानी का आरोप लगा है। दरअसल यह समर्थक विधायक को जमानत मिलने के जश्न में इतने चूर थे कि वो पुलिसवालों से ही उलझ गए। इसके बाद काफी बवाल हुआ।

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बीजपी विधायक राजू कुमार सिंह (फाइल फोटो)

बिहार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजू कुमार सिंह को हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिली है। बीजेपी विधायक को जमानत मिलने की खुशी में उनके समर्थकों ने जश्न मनाया और इस जश्न में ऐसा बवाल हुआ कि 10 लोगों के खिलाफ अब FIR दर्ज किया गया है। इस बवाल के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी से छेड़खानी भी की गई। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज विधायक राजू कुमार सिंह को जमानत मिलने पर जश्न मना रहे समर्थकों से पुलिस की झड़प मामले में राजेपुर ओपी पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। मुख्य आरोपी मोतीपुर प्रखंड प्रमुख मालती कुमारी के देवर राजेश कुमार सिंह की तलाश में उसके घर को घेरकर पुलिस टीम ने सोमवार देर रात सघन छापेमारी की है।

बताया जा रहा है कि राजेपुर ओपी पुलिस की सोमवार की रात गश्त पर थी। फुलवरिया चौक पर साहेबगंज विधायक को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने की खुशी में समर्थक जश्न मना रहे थे। तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। गश्ती पुलिस ने देर रात हुल्लड़बाजी नहीं करने और शांति बनाए रखने की नसीहत दी। इसी बात को लेकर विधायक समर्थक उग्र हो गए और पुलिस से भिड़ गए। साहेबगंज एसडीपीओ अभिजीत कौर ने बताया कि हमलावरों ने पुलिस टीम पर बम फेंका। एक महिला पुलिसकर्मी से मारपीट और छेड़खानी की गई। दबंग हमलावरों ने एक पुलिस कर्मी की गर्दन में गमछा बांधकर घसीटा और हथियार छीनने का प्रयास किया।

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छह नामजद और 10 अज्ञात पर एफआईआर: मामले में महिला एसआई आरती कुमारी के बयान पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। एसडीपीओ ने बताया कि मामले में 6 नामजद और 10 अज्ञात पर प्राथमिकी की गई है। इसमें मोतीपुर प्रखंड प्रमुख के देवर राजेश कुमार सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया है। उनपर हमले का नेतृत्व करने का आरोप है। इसके अलावा विवेक सिह, खंत्री महानंद निवासी वीरेंद्र सिंह, सोनू सिह, राजकिशोर पंडित और विनोद कुमार नामजद किए गए हैं। पुलिस ने फुलवरिया गांव में छापेमारी कर सोनू कुमार और राज किशोर पंडित को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। मंगलवार को एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस फुलवरिया चौक पर लगे सीसीटीवी को खंगाल रही है, ताकि हमलावरों का वीडियो फुटेज का साक्ष्य एकत्रित किया जा सके।

मोतीपुर प्रमुख के घर पर छापेमारी

मामले में मुख्य आरोपित राजेश कुमार सिंह की गिरफ्तारी के लिए देर रात प्रखंड प्रमुख के घर समेत संभावित ठिकानों पर सघन छापेमारी की गई। लेकिन, वह पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो गया। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। एसडीपीओ ने कहा कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। फुलवरिया में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है।

राजू कुमार सिंह को हुई थी सजा

बता दें कि विधायक राजू कुमार सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया था। यह मामला 31 दिसंबर 2018 को दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित फॉर्म में नववर्ष समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग से जुड़ा था। विशेष कोर्ट ने विधायक को चार साल जेल की सजा सुनाई थी। राजू सिंह ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद उच्च न्यायालय ने विधायक को मिली सजा को निलंबित करते हुए हुए जमानत दे दी थी।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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