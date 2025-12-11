पटना में छात्रों को दे रहे सूखा नशा, 151 इंजेक्शन के साथ महिला समेत 3 तस्कर धराए

संक्षेप: तलाशी में उनके पास से नशे के 151 इंजेक्शन मिले। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वे इलाके में रहने वाले एक तस्कर से नशीला इंजेक्शन खरीदते थे। पुलिस अब उसकी तलाश में जुट गई है। पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वे छह महीने से सूखा नशा बेचने का काम कर रहे थे।

पटना में कंकड़बाग पुलिस ने नशा का कारोबार करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। कंकड़बाग इलाके से छात्र और युवाओं को नशे का इंजेक्शन बेचने वाली महिला समेत तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास नशा का धंधा करते थे। उनकी पहचान रामकृष्णा नगर झुग्गी निवासी अमरजीत कुमार, सोनम देवी और रवि पासवान के रूप में हुई है। उनके पास से नशा का 151 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। डीएसपी सदर-1 अभिनव ने बताया कि इनके तार पूर्व में पकड़े गए तस्करों से जुड़े हैं।

हालांकि आरोपित पहली बार गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य तस्करों की गिरफ्तारी में जुट गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस को कंकड़बाग और मलाही पकड़ी इलाके में नशे का इंजेक्शन बेचने वाले गिरोह की सक्रियता का पता चल रहा था। पुलिस गिरोह पर नजर रख रही थी। इसी बीच सूचना मिलने पर कंकड़बाग थानेदार अभय कुमार की टीम ने आठ दिसंबर को कंकड़बाग साईं मंदिर के पास स्थित झोपड़पट्टी के पास से अमरजीत कुमार, सोनम देवी और रवि पासवान को दबोच लिया।

तलाशी में उनके पास से नशे के 151 इंजेक्शन मिले। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वे इलाके में रहने वाले एक तस्कर से नशीला इंजेक्शन खरीदते थे। पुलिस अब उसकी तलाश में जुट गई है। पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वे छह महीने से सूखा नशा बेचने का काम कर रहे थे और मुख्य तौर पर छात्र तथा युवाओं को नशे का इंजेक्शन बेचते थे।