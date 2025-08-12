बिहार में महिला और बच्ची का शव पेड़ से लटका मिला, हत्या कर टांगने की आशंका

अब तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। प्रारंभिक छानबीन में यह लग रहा है कि कहीं और हत्या कर शव को यहां टांगा गया है। दोनों के गले में एक ही साड़ी दोनो सिरों के सहारे बंधी थी। पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

बिहार में एक महिला और छोटी बच्ची का शव पेड़ पर लटकता मिला है। सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बाजपट्टी थाना क्षेत्र के पटदौरा गांव स्थित आम के बगीचे में पेड़ से लटका एक महिला व एक बच्ची का शव मिला है। शव मिलने की सूचना पर सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। शव की पहचान नहीं हो सकी है। थानेदार सुखविंद्र नैन ने बताया कि मृत महिला की उम्र करीब 35 वर्ष व बच्ची की सात वर्ष होगी।

उन्होंने आशंका जताई की दोनो मां बेटी हो सकती हैं। अब तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। प्रारंभिक छानबीन में यह लग रहा है कि कहीं और हत्या कर शव को यहां टांगा गया है। दोनों के गले में एक ही साड़ी दोनो सिरों के सहारे बंधी थी। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित कर रही है। शव की पहचान की कवायद की जा रही है।