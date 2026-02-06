Hindustan Hindi News
woman alleged doctor harassed her when she was unconsciousness in pariwar niyojan shivir
बेहोशी थी तो डॉक्टर छेड़छाड़ करने लगे,परिवार नियोजन शिविर में महिला के आरोप से हड़कंप

संक्षेप:

आरोप है कि ऑपरेशन के बाद जब बेहोशी की हालत में महिला को बेड पर ले जाया जा रहा था, उसी दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. एके गुप्ता एवं एक अन्य स्वास्थ्य कर्मी अरुण ठाकुर ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई।

Feb 06, 2026 07:02 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, कहरा, सहरसा
बिहार के सहरसा जिले में बरियाही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवार नियोजन शिविर के दौरान एक महिला के साथ छेड़खानी का गंभीर मामला सामने आया है। इस मामले में अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी समेत एक अन्य स्वास्थ्यकर्मी के विरुद्ध पीड़िता के परिजनों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 31 जनवरी को एक महिला बरियाही अस्पताल में आयोजित परिवार नियोजन शिविर में ऑपरेशन कराने पहुंची थी।

निर्धारित प्रक्रिया के तहत महिला का ऑपरेशन किया गया। आरोप है कि ऑपरेशन के बाद जब बेहोशी की हालत में महिला को बेड पर ले जाया जा रहा था, उसी दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. एके गुप्ता एवं एक अन्य स्वास्थ्य कर्मी अरुण ठाकुर ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई।

वहीं, इस मामले में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. एके गुप्ता ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि परिवार नियोजन ऑपरेशन के दौरान एक साथ चार महिलाओं को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। उस समय ओटी में पांच एएनएम सहित कई अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहते हैं, जिससे इस तरह की घटना की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने भी इस मामले में महिला के परिजनों के खिलाफ थाने में आवेदन दिया है।

इस संबंध में थानाध्यक्ष हरिश्चंद्र ठाकुर ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और विधि-सम्मत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी।

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
