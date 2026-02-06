बेहोशी थी तो डॉक्टर छेड़छाड़ करने लगे,परिवार नियोजन शिविर में महिला के आरोप से हड़कंप
आरोप है कि ऑपरेशन के बाद जब बेहोशी की हालत में महिला को बेड पर ले जाया जा रहा था, उसी दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. एके गुप्ता एवं एक अन्य स्वास्थ्य कर्मी अरुण ठाकुर ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई।
बिहार के सहरसा जिले में बरियाही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवार नियोजन शिविर के दौरान एक महिला के साथ छेड़खानी का गंभीर मामला सामने आया है। इस मामले में अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी समेत एक अन्य स्वास्थ्यकर्मी के विरुद्ध पीड़िता के परिजनों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 31 जनवरी को एक महिला बरियाही अस्पताल में आयोजित परिवार नियोजन शिविर में ऑपरेशन कराने पहुंची थी।
वहीं, इस मामले में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. एके गुप्ता ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि परिवार नियोजन ऑपरेशन के दौरान एक साथ चार महिलाओं को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। उस समय ओटी में पांच एएनएम सहित कई अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहते हैं, जिससे इस तरह की घटना की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने भी इस मामले में महिला के परिजनों के खिलाफ थाने में आवेदन दिया है।
इस संबंध में थानाध्यक्ष हरिश्चंद्र ठाकुर ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और विधि-सम्मत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी।