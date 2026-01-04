बेटी ने सिंदूर लगा नियाजुल संग वीडियो किया शेयर, SP से मिल मां बोली- वो उसे काट कर कुकर में डाल देगा
बिहार के मुंगेर जिले में एक लड़की ने घर से बगावत कर शादी की औऱ उसके बाद अपना वीडियो शेयर है। वीडियो को देखने के बाद लड़की की मां ने एसपी से अपनी बेटी को वापस लानेे की गुहार लगाई है। दरअसल मुंगेर जिले में सफियासराय थानान्तर्गत एक गांव की 18 वर्षीय एक लड़की दूसरे समुदाय के युवक मो.नियाजुल के साथ 1 जनवरी को भाग कर कहीं प्रेम विवाह कर लिया। प्रेमी से शादी के बाद सिंदूर लगा फोटो का वीडियो बनाकर लड़की ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसमें लड़की ने बताया है कि उसने अपनी मर्जी से नियाजुल के साथ विवाह किया है। वह शादी के बाद से काफी खुश है, कोई भी उसे परेशान नहीं करे।
दूसरी ओर लड़की की मां सफियासराय थाना व एसपी से मिलकर अपनी बेटी के बरामदगी की गुहार लगा रही है। मां का आरोप है कि दूसरे समुदाय का लड़का उसकी बेटी को काट कर फ्रीज व कुकर में डाल देगा। पुलिस उसकी बेटी को खोज कर लाए। हालांकि इस संबंध में सफियासराय थाना में लड़की के पिता के आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
सफियासराय थानाध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि शादी की नीयत से लड़की के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर खोजबीन की जा रही है। वहीं लड़की की मां ने एसपी से मुलाकात कर अपनी लड़की के बरामदगी की गुहार लगायी है।
आवेदन में मां ने बताया है कि गांव का ही मो.नियाजुल उसकी पुत्री को अपने प्रेम जाल में फंसाया और 1 जनवरी को उसकी बेटी को भगा ले गया। सोशल मीडिया पर दिए बयान में लड़की की मां बता रही है कि उसकी बेटी बहुत भोली है, नियाजुल अपने प्रेम जाल में फंसा कर उसे भगा ले गया है। लड़का उसकी बेटी को काट कर फ्रीज व कुकर में डाल देगा।