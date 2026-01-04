Hindustan Hindi News
बेटी ने सिंदूर लगा नियाजुल संग वीडियो किया शेयर, SP से मिल मां बोली- वो उसे काट कर कुकर में डाल देगा

मां का आरोप है कि दूसरे समुदाय का लड़का उसकी बेटी को काट कर फ्रीज व कुकर में डाल देगा। पुलिस उसकी बेटी को खोज कर लाए। हालांकि इस संबंध में सफियासराय थाना में लड़की के पिता के आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

Jan 04, 2026 11:22 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, मुंगेर
बिहार के मुंगेर जिले में एक लड़की ने घर से बगावत कर शादी की औऱ उसके बाद अपना वीडियो शेयर है। वीडियो को देखने के बाद लड़की की मां ने एसपी से अपनी बेटी को वापस लानेे की गुहार लगाई है। दरअसल मुंगेर जिले में सफियासराय थानान्तर्गत एक गांव की 18 वर्षीय एक लड़की दूसरे समुदाय के युवक मो.नियाजुल के साथ 1 जनवरी को भाग कर कहीं प्रेम विवाह कर लिया। प्रेमी से शादी के बाद सिंदूर लगा फोटो का वीडियो बनाकर लड़की ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसमें लड़की ने बताया है कि उसने अपनी मर्जी से नियाजुल के साथ विवाह किया है। वह शादी के बाद से काफी खुश है, कोई भी उसे परेशान नहीं करे।

दूसरी ओर लड़की की मां सफियासराय थाना व एसपी से मिलकर अपनी बेटी के बरामदगी की गुहार लगा रही है। मां का आरोप है कि दूसरे समुदाय का लड़का उसकी बेटी को काट कर फ्रीज व कुकर में डाल देगा। पुलिस उसकी बेटी को खोज कर लाए। हालांकि इस संबंध में सफियासराय थाना में लड़की के पिता के आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

सफियासराय थानाध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि शादी की नीयत से लड़की के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर खोजबीन की जा रही है। वहीं लड़की की मां ने एसपी से मुलाकात कर अपनी लड़की के बरामदगी की गुहार लगायी है।

आवेदन में मां ने बताया है कि गांव का ही मो.नियाजुल उसकी पुत्री को अपने प्रेम जाल में फंसाया और 1 जनवरी को उसकी बेटी को भगा ले गया। सोशल मीडिया पर दिए बयान में लड़की की मां बता रही है कि उसकी बेटी बहुत भोली है, नियाजुल अपने प्रेम जाल में फंसा कर उसे भगा ले गया है। लड़का उसकी बेटी को काट कर फ्रीज व कुकर में डाल देगा।

एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
