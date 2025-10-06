With the announcement of elections the code of conduct comes into force in Bihar know what will change चुनाव की घोषणा के साथ ही बिहार में आचार संहिता लागू, जानिए क्या-क्या बदल जाएगा?, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsWith the announcement of elections the code of conduct comes into force in Bihar know what will change

चुनाव की घोषणा के साथ ही बिहार में आचार संहिता लागू, जानिए क्या-क्या बदल जाएगा?

आम जनता भी चुनाव आयोग के सी-विजिल एप पर आचार संहिता के उल्लंघन की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे। जिला प्रशासन द्वारा राजनीतिक दलों व कार्यकर्ताओं को पोस्टर-बैनर हटाने के लिए 24 से 36 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद भी बैनर-पोस्टर नहीं हटाने वालों पर एफआईआर होगी।

sandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाMon, 6 Oct 2025 08:52 PM
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी। यह आदर्श आचार संहिता मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और आम जनता पर लागू रहेगी। आचार संहिता के तहत सार्वजनिक स्थलों पर राजनीतिक दलों के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर आदि का प्रदर्शन वर्जित होगा। निजी परिसरों में भी लिखित सहमति पर ही पोस्टर-बैनर लग सकेंगे। इसका उल्लंघन करने वाले राजनीतिक दलों, नेताओं, कार्यकर्ताओं व अन्य लोगों पर संपत्ति विरुपण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।

उल्लंघन की निगरानी को हर जिले में बनेगी टीम

चुनाव आयोग के निर्देश पर हर जिले में आचार संहिता की कड़ी निगरानी होगी। इसकी निगरानी को लेकर एडीएम के नेतृत्व में टीम बनेगी। आम जनता भी चुनाव आयोग के सी-विजिल एप पर आचार संहिता के उल्लंघन की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे। जिला प्रशासन द्वारा राजनीतिक दलों व कार्यकर्ताओं को पोस्टर-बैनर हटाने के लिए 24 से 36 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद भी बैनर-पोस्टर नहीं हटाने वालों पर एफआईआर होगी।

प्रवर्तन एजेंसियां भी हुईं सक्रिय

चुनाव में धन बल और बाहुबल पर कड़ी निगरानी को लेकर भी टीम बनाई जाएगी। इसमें प्रवर्तन एजेंसियों आयकर विभाग, आर्थिक अपराध इकाई आदि के पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे। नकली नोट या बड़े पैमाने पर नकदी के लेन-देन की शिकायतों पर टीम कार्रवाई करेगी।

सरकार में इन चीजों पर रहेगी रोक

- सरकारी अधिकारी-कर्मियों के तबादले पर प्रतिबंध रहेगा। निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद ही तबादले हो सकेंगे।

- पहले से प्रदर्शित सभी तरह के लोक लुभावन विज्ञापन, होर्डिंग, बैनर हटा लिए जाएंगे।

- लोकलुभाव घोषणाओं और निर्णयों पर रोक लग जायेगी।

- केंद्र व राज्य सरकार के मंत्रियों के निजी कार्यक्रमों में सरकारी वाहन या सुविधा के उपयोग पर रोक रहेगी। निजी दौरे में सरकारी परिवहन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे।

- सरकारी दौरे भी सामान्य प्रोटोकॉल के तहत होंगे।

- किसी नयी योजना पर काम शुरू नहीं होगा।

- सांसद, विधायक, विधान पार्षद फंड की योजनाओं पर काम शुरू नहीं होगा

राजनीतिक दल व उम्मीदवार ये नहीं करेंगे

- धरना-प्रदर्शन पर रोक रहेगी।

- पार्टी या उम्मीदवारों को किसी आयोजन से पहले पुलिस-प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

- रात 10 से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। दिन में भी उपयोग के लिए अनुमति लेनी होगी।

- चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

- विज्ञापनों के प्रदर्शन के लिए भी जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

आम जनता को ये रखना होगा ध्यान

- नकदी कम से कम लेकर चलें। अगर जरूरी हो तो उससे जुड़े दस्तावेज साथ रखें।

- हथियारों का प्रदर्शन न करें। लाइसेंसी हथियारों का प्रदर्शन करना भी अवैध होगा।

- सुरक्षा जांच बढ़ेगी, इसलिए वाहनों के कागजात साथ रखें।