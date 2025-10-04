विधानसभा चुनाव, शराबबंदी और 1 करोड़ की शराब; पंजाब से मुजफ्फरपुर कैसे पहुंची इतनी बड़ी खेप

उत्पाद विभाग की टीम ने तुर्की थाना क्षेत्र के थुम्हा गांव स्थित मुजफ्फरपुर-हाजीपुर हाइवे से सटे एक गोदाम से एक करोड़ की विदेशी शराब जब्त की है। छापेमारी में विभिन्न ब्रांड की 960 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुई है।

बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव से शराब का रिश्ता पुराना है। प्रशासनिक अमला निष्पक्ष चुनाव कराने की हर तैयारी कर रहा है। राज्य में सीएम नीतीश कुमार के आदेश पर 2016 से ही पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। ऐसे में मुजफ्फपुर में एक करोड़ की शराब जब्त की गयी है जिसे एक गोदाम में रखा गया था। उत्पाद विभाग ने पांच कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया है। उनके मोबाइल के जरिए माफिया तक पहुंचने की कवायद में विभाग जुट गया है।

उत्पाद विभाग की टीम ने तुर्की थाना क्षेत्र के थुम्हा गांव स्थित मुजफ्फरपुर-हाजीपुर हाइवे से सटे एक गोदाम से एक करोड़ की विदेशी शराब जब्त की है। छापेमारी में विभिन्न ब्रांड की 960 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुई है। इस दौरान गोदाम से एक टाटा 407 वाहन और शराब लोड एक पिकअप को भी जब्त किया गया। उत्पाद टीम ने गोदाम के अंदर मौजूद पांच शराब सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। इनमें पश्चिमी चंपारण जिला के साठी थाना के सतवरिया गांव निवासी मोतीलाल कुमार, बजरंगी कुमार, संतोष कुमार, राजेश कुमार और सूरज कुमार शामिल हैं।

पांचों के जब्त फोन से लोकल धंधेबाजों को चिह्नित किया जा रहा है। उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि तुर्की थाना क्षेत्र स्थित थुम्हा गांव में एक गोदाम में भारी मात्रा में विदेशी शराब छिपाकर रखी गई है, जिसे जिले के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई करने की तैयारी थी। सूचना के आधार पर एक विशेष टीम गठित की गई। गुरुवार की रात करीब 11 बजे टीम ने गोदाम पर छापा मारा।