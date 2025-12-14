पार्सल वैन का शटर खुला तो दंग रह गई सीआईडी, शराब तस्करों की साजिश बेकाब, दो गिरफ्तार

संक्षेप: दूसरे राज्य से डाक पार्सल वाहन के जरिए शराब की खेप लखीसराय लाई जा रही थी।

बिहार में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत लखीसराय में बड़ी सफलता हाथ लगी है। मद्यनिषेध एवं सीआईडी के विशेष अभियान दल तथा स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में डाक पार्सल वाहन के माध्यम से लाई जा रही भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। इस मामले में दो तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। शराब की खेप नए साल में खपाने की तैयारी थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दूसरे राज्य से डाक पार्सल वाहन के जरिए शराब की खेप लखीसराय लाई जा रही थी। इसी बीच गुप्त सूचना के आधार पर तेतरहाट थाना अध्यक्ष ईलू उपाध्याय के नेतृत्व में चेक पोस्ट के पास सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान एक चार चक्का डाक पार्सल वाहन को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें अलग-अलग कार्टूनों में छिपाकर रखी गई कुल 1612.8 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। मौके पर ही शराब को जब्त कर लिया गया। इस कार्रवाई के दौरान वाहन पर सवार दो लोगों को गिरफ्तार किया गया।

प्रारंभिक पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि शराब की खेप को सुनियोजित तरीके से डाक पार्सल वाहन के माध्यम से जिले में खपाने की योजना बनाई गई थी। आशंका जताई जा रही है कि यह शराब नए साल और क्रिसमस पर्व के दौरान शहर और आसपास के इलाकों में बेचने के लिए लाई जा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना से उत्पाद विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है।