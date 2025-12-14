Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newswine smuggling in parcel van in Bihar CID arrested two accused in Lakhisarai
पार्सल वैन का शटर खुला तो दंग रह गई सीआईडी, शराब तस्करों की साजिश बेकाब, दो गिरफ्तार

पार्सल वैन का शटर खुला तो दंग रह गई सीआईडी, शराब तस्करों की साजिश बेकाब, दो गिरफ्तार

संक्षेप:

दूसरे राज्य से डाक पार्सल वाहन के जरिए शराब की खेप लखीसराय लाई जा रही थी।

Dec 14, 2025 02:30 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत लखीसराय में बड़ी सफलता हाथ लगी है। मद्यनिषेध एवं सीआईडी के विशेष अभियान दल तथा स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में डाक पार्सल वाहन के माध्यम से लाई जा रही भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। इस मामले में दो तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। शराब की खेप नए साल में खपाने की तैयारी थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दूसरे राज्य से डाक पार्सल वाहन के जरिए शराब की खेप लखीसराय लाई जा रही थी। इसी बीच गुप्त सूचना के आधार पर तेतरहाट थाना अध्यक्ष ईलू उपाध्याय के नेतृत्व में चेक पोस्ट के पास सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान एक चार चक्का डाक पार्सल वाहन को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें अलग-अलग कार्टूनों में छिपाकर रखी गई कुल 1612.8 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। मौके पर ही शराब को जब्त कर लिया गया। इस कार्रवाई के दौरान वाहन पर सवार दो लोगों को गिरफ्तार किया गया।

प्रारंभिक पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि शराब की खेप को सुनियोजित तरीके से डाक पार्सल वाहन के माध्यम से जिले में खपाने की योजना बनाई गई थी। आशंका जताई जा रही है कि यह शराब नए साल और क्रिसमस पर्व के दौरान शहर और आसपास के इलाकों में बेचने के लिए लाई जा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना से उत्पाद विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है।

गिरफ्तार आरोपियों से नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में मद्यनिषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में एसपी अजय कुमार ने बताया कि जिले में शराब तस्करी के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे तत्वों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
