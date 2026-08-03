यात्री ध्यान दें! भागलपुर रूट की ये ट्रेनें रहेंगी कैंसिल, डेट वाइज देखें पूरी लिस्ट
मोकामा के राजेन्द्र पुल पर नए रेल पुल को जोड़ने के लिए 21 सितंबर से 4 अक्टूबर तक नॉन-इंटरलॉकिंग (एनआई) कार्य होगा। इससे भागलपुर रूट की कई ट्रेनें रद्द, डायवर्ट या शॉर्ट टर्मिनेट रहेंगी। परिवर्तित मार्ग की सूची जल्द जारी होगी। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है।
मोकामा के पास गंगा नदी पर स्थित राजेन्द्र पुल के समानांतर नये रेल पुल को चालू करने के लिए एनआई वर्क कराया जाएगा। इसके कारण 21 सितंबर से 4 अक्टूबर तक भागलपुर रूट की कई ट्रेनें बाधित रहेगी। कुछ ट्रेनें रद्द घोषित कर दी गई है तो कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट करने या शॉर्ट टर्मिनेट करने की घोषणा की गई है। परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनों की घोषणा अगले एक-दो दिनों में कर दी जाएगी। आरक्षण कराने वाले यात्रियों को यात्रा मार्ग बदलना होगा।
डबल लाइन की सुविधा पर होगा काम
दानापुर मंडल के राजेन्द्र पुल, ऊपरी हाथीदह जं, टाल जं, रामपुर डुमरा और सोनपुर मंडल में दिनकर ग्राम सिमरिया में राजेन्द्र पुल पर डबल लाइन सुविधा के साथ नए पुल को जोड़ने और दिनकर ग्राम सिमरिया-बरौनी जंक्शन के बीच मुख्य लाइन कनेक्शन को जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इसमें प्री एनआई और एनआई दोनों काम होना है। अभी रद्द ट्रेनों की घोषणा की गई है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधकारी सरस्वती चन्द्र के अनुसार अगले एक-दो दिनों में परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनों की घोषणा कर दी जाएगी।
कौन सी ट्रेन, कब रहेगी कैंसिल?
हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस-हावड़ा एक्सप्रेस 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रद्द रहेगी।
मालदा टाउन-पटना एक्सप्रेस - 20 सितंबर, 23 सितंबर, 25 सितंबर, 27 सितंबर, 30 सितंबर और 2 अक्टूबर को रद्द रहेगी।
पटना-मालदा टाउन एक्सप्रेस- 21 सितंबर, 24 सितंबर, 26 सितंबर, 28 सितंबर, 1 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को रद्द रहेगी।
नई दिल्ली-मालदा टाउन न्यू फरक्का एक्सप्रेस- 20 सितंबर, 24 सितंबर, 27 सितंबर, 1 अक्टूबर,
मालदा टाउन-नई दिल्ली न्यू फरक्का एक्सप्रेस- 22 सितंबर, 26 सितंबर, 29 सितंबर, 3 अक्टूबर,
भागलपुर-अजमेर एक्सप्रेस- 24 सितंबर
उधना-मालदा टाउन स्पेशल- 24 सितंबर, 1 अक्टूबर,
मालदा टाउन- उधना एक्स्रपेस- 4 अक्टूबर
मालदा टाउन-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस- 25 सितंबर, 2 अक्टूबर,
अजमेर-भागलपुर एक्सप्रेस- 26 सितंबर, 3 अक्टूबर,
भागलपुर-अजमेर एक्सप्रेस- 1 अक्टूबर
गाड़ी सं. 13430 आनंद विहार टर्मिनल-मालदा टाउन एक्सप्रेस- 26 सितंबर, 3 अक्टूबर,
भागलपुर- मुजफ्फरपुर-भागलपुर एक्सप्रेस- 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक
1959 में बना राजेन्द्र पुल अभी भी सिंगल लाइन
वर्तमान में मोकामा और बरौनी के बीच गंगा नदी पर स्थित 1.9 किमी लंबा रेल-सह-सड़क राजेन्द्र पुल का निर्माण वर्ष 1959 में किया गया था। मौजूदा राजेन्द्र पुल पर अभी सिंगल लाइन है और कुछ तकनीकी बाधाओं के कारण इस पुल पर रेल लाइन का दोहरीकरण करना संभव नहीं है। इसलिए यहां एक समानांतर रेल पुल के निर्माण कराया गया। नया पुल वर्तमान राजेन्द्र पुल के समानान्तर 50 मीटर की दूरी पर बनाया गया है।