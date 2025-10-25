महागठबंधन में होगा मुस्लिम डिप्टी सीएम? तेजस्वी ने किया इशारा; 'फ्रेंडली फाइट' पर कही ये बात

संक्षेप: तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि वे महागठबंधन में डिप्टी सीएम के मुस्लिम चेहरे की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। देखते हैं, इंतजार करते हैं। यह किसी भी समुदाय से हो सकता है। वहीं कई सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट के सवाल पर कहा कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है।

बिहार चुनाव 2025 की सरगर्मी तेज हो गई है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का फेस घोषित किया गया है। जिसको लेकर एनडीए के नेता सवाल उठा रहे हैं कि 17 फीसदी आबादी वाले मुस्लिम चेहरे को जगह क्यों नहीं दी गई है। जबकि सहनी जिस समुदाय का नेतृत्व और राजनीति करते हैं, उसकी आबादी करीब 3-4 फीसदी ही है। इस बीच Mint को दिए इंटरव्यू में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इशारा किया है कि मुस्लिम भी महागठबंधन में डिप्टी सीएम का चेहरा होगा।

तेजस्वी ने कहा कि अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा था कि गठबंधन में और भी उपमुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। डिप्टी सीएम के मुस्लिम चेहरे की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। यह किसी भी समुदाय से हो सकता है। उन्होने कहा कि भाजपा को अति पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि को उपमुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से दिक्कत है। उनका आईटी सेल हमें इस बात के लिए ट्रोल कर रहा है कि हमने उस समुदाय के प्रतिनिधि का नाम नहीं लिया जिसे वे घुसपैठिया कहते।

वहीं महागठबंधन में कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में 243 सीटें हैं। अगर हम 4-5 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला करते हैं, और एक ही सीट पर अलग-अलग गठबंधन के उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया ब्लॉक ने जम्मू-कश्मीर और झारखंड में दोस्ताना मुकाबला किया था और हम दोनों चुनाव जीते थे। यह कोई मुद्दा ही नहीं है।

टिकट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में हुई खींचतान पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम एक चुनाव-पूर्व गठबंधन का हिस्सा हैं। यह सच है कि सभी दल ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि, कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिसमें जीतने की संभावना, संरचना शामिल है। गठबंधन इसी तरह काम करते हैं। यह एक पुराना और सफल गठबंधन है।