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मानसून सत्र के बाद बिहार लौटेंगे तेजस्वी यादव? बांकीपुर में RJD कैंडिडेट को भी इंतजार

By Ritesh Verma
लाइव हिन्दुस्तान
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Tejashwi Yadav News: बिहार में विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के देश से बाहर रहने का मुद्दा गरमा गया है। सत्तारूढ़ जदयू ने राजद नेता को पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने गैर-जिम्मेदार नेता कहा है।

मानसून सत्र के बाद बिहार लौटेंगे तेजस्वी यादव? बांकीपुर में RJD कैंडिडेट को भी इंतजार

Tejashwi Yadav News: बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र में विधानसभा में विपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव के दो दिन से गायब रहने से राज्य की राजनीति गरमा गई है। जुलाई की शुरुआत में ही विदेश दौरे पर गए तेजस्वी के अब तक लौटने की कोई सूचना नहीं है। तेजस्वी यादव के फेसबुक और एक्स पर 5 दिनों से कोई पोस्ट नहीं किया गया है। संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर उनकी कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है। सोमवार से चल रही विधानसभा के पांच दिन के सत्र का दूसरा दिन निकल चुका है और शुक्रवार को यह खत्म भी हो जाएगा। वहीं, बांकीपुर विधानसभा सीट के उप-चुनाव में राजद कैंडिडेट रेखा गुप्ता को भी तेजस्वी यादव के देश लौटने और प्रचार में उतरने का इंतजार है, जो भाजपा के नीरज सिन्हा और जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर के साथ त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हैं।

तेजस्वी यादव की पार्टी के नेता तक उनके विदेश से लौटने की तारीख नहीं बता पा रहे हैं और विपक्ष के नेता की सदन में गैर-मौजूदगी का सवाल पूछने पर उलटे मीडिया पर खीच निकाल रहे हैं। राजद के विधायक और पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत ने तेजस्वी के बारे में पूछने पर कहा- ‘अपनी खैर मनाइए। हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं। बिहार में मात्र 2 परसेंट रोपनी हुई, ये पत्रकारों ने नहीं पूछा। जंतर-मंतर पर बेटियों को इतना बर्बरता से मारा गया, कोई नहीं पूछता। 48 हजार स्कूलों में बेटियों के जाने के लिए शौचालय नहीं है, कोई सवाल नहीं पूछते। लेकिन तेजस्वी यादव कहां हैं, पेट में दर्द हो रहा है।’

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तेजस्वी यादव के सदन से गायब रहने पर मंगलवार को सत्ता पक्ष से जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने बड़ा हमला बोला और उन्हें पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला गैर-जिम्मेदार नेता बताया। कुशवाहा ने कहा कि बिहार के लोकतांत्रिक इतिहास में तेजस्वी के जैसा गैर-जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष पद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन तेजस्वी लगातार पद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। कुशवाहा ने आरोप लगाया कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा है, तब नेता प्रतिपक्ष विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह रवैया जनता के प्रति तेजस्वी की गैर-जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के प्रति उनके असम्मान को दर्शाता है।

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आपको याद दिला दें कि तेजस्वी की पत्नी राजश्री यादव का जन्मदिन 21 जुलाई यानी आज है। माना जा रहा है कि तेजस्वी पत्नी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद पटना लौटेंगे। तेजस्वी कहां गए हैं, कोई नहीं बता पा रहा है, लेकिन चर्चा है कि वो इस बार परिवार के साथ गर्मी छुट्टी पर यूरोप घूमने गए हैं। इसके लिए उन्होंने पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम को 5 जुलाई के बदले चार दिन पहले 1 जुलाई को ही मना लिया था। बिहार विधानसभा के लिए नवंबर 2025 में हुए आम चुनाव के बाद नवगठित विधानसभा के सत्र में भी तेजस्वी पूरे सत्र के दौरान नहीं रहे थे। राज्यपाल के अभिभाषण के दिन भी उनके नहीं आने पर सत्ता पक्ष ने गंभीर सवाल उठाया था। तब भी तेजस्वी के विदेश दौरे पर जाने की चर्चा हुई थी।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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