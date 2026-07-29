कितनी बढ़ी रेखा के वोट की लकीर, बांकीपुर में तेजस्वी के मात्र 2 दिन प्रचार से कितना चमत्कार?
बांकीपुर उप-चुनाव में गुरुवार को मतदान से भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन के गढ़ में पार्टी की मजबूती की पुनर्परीक्षा होगी। इससे राजद नेता तेजस्वी यादव के 2 दिन के प्रचार का असर भी पता चलेगा कि रेखा गुप्ता का वोट बढ़ा या नहीं।
बिहार की 18वीं विधानसभा के पहले उप-चुनाव में बांकीपुर के वोटर गुरुवार को ईवीएम के बटन दबाकर बताएंगे कि अपने गढ़ में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के अध्यक्ष नितिन नवीन की पकड़ बनी हुई है या नहीं। नितिन ने तीन बार बांकीपुर का दौरा किया और साफ कहा कि ये उनका घर है और बांकीपुर के वोटर भाजपा कैंडिडेट नीरज सिन्हा को जिताकर नया कीर्तिमान रचेंगे। बांकीपुर यह भी बताएगा कि मात्र आखिरी के दो दिन राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव के प्रचार से राजद कैंडिडेट रेखा गुप्ता के वोट की लकीर बढ़ने का चमत्कार हुआ या नहीं। बांकीपुर के नतीजों से यह भी साफ होगा कि जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के प्रशांत किशोर भाजपा और राजद के वोटर में कितनी सेंध लगा पाए और अपने जीवन के पहले चुनाव में फिनिशि लाइन पार कर सके या पहले ही रुक गए।
बांकीपुर उप-चुनाव में 3 लाख 79 हजार 616 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए 25 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। 422 मतदान केंद्रों पर कल मतदान के दौरान सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां भी चुनाव में लगाई जा रही है। इस सीट पर नवंबर में हुए आम चुनाव में नितिन नवीन ने राजद की रेखा गुप्ता को लगभग 52 हजार वोट के अंतर से हराया था। लगभग 63 फीसदी वोट लाकर नितिन नवीन लगातार इस सीट से 5वीं बार जीते थे। इससे पहले उनके पिता पटना पश्चिम नाम की इस सीट से चार चुनाव जीते थे। 31 साल से भाजपा के कब्जे में रही इस सीट पर पहले के चुनाव या तो दोतरफा और बहुत बार एकतरफा ही रहे हैं। इस बार चुनाव ऊपर से तो त्रिकोणीय दिख रहा है, लेकिन असल में भी यह तिकोना बना या नहीं, ये नतीजों से पता चलेगा।
इस सीट पर औपचारिक तौर पर कैंडिडेट बनने की घोषणा से पहले ही प्रशांत किशोर प्रचार में कूद गए थे। जन सुराज पार्टी ने बाद में औपचारिकताएं पूरी की। फिर राजद ने बहुत इधर-उधर करने के बदले पिछला चुनाव हार गईं रेखा गुप्ता को ही दोबारा लड़ाने का फैसला कर लिया। भाजपा कैंप में कैंडिडेट को लेकर शुरुआत में फजीहत हो गई।
पहले अभिषेक बंटी को टिकट मिला और उन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ पर्चा भरकर सभा कर ली। किसी मामले में परिजनों का नाम होने की चर्चा के बीच उन्होंने मैदान से हटने का ऐलान किया और तब भाजपा ने नीरज सिन्हा को टिकट दिया, जो अब लड़ रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा खाली की गई सीट पर जीत के लिए पार्टी विधायक से सांसद तक घूम रहे हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने विधायकों से 2-2 घंटा बांकीपुर में देने कहा था।
बांकीपुर में प्रशांत किशोर की कोई चर्चा नहीं है; प्रचार बंद होने से एक दिन पहले उतरते ही बोले तेजस्वी
बांकीपुर में भाजपा ने अपने काम को आगे बढ़ाने का वादा किया है। राजद कह रही हैं कि बांकीपुर में परिवर्तन की बेचैनी है। जन सुराज बांकीपुर में भाजपा को हराकर दिल्ली को संदेश देने की बातें कर रही है। इस चुनाव में एक नई चीज यह भी हुई कि भाजपा चुनाव आयोग गई और प्रशांत किशोर पर करोड़ों रुपये खर्च करने का आरोप लगाया। 3 अगस्त को बांकीपुर के चुनाव नतीजे आएंगे। तब तक इन तीन दलों के साथ-साथ दूसरे दलों के कैंडिडेट और निर्दलीय उम्मीदवार भी जीत का दावा कर सकते हैं। हार-जीत से अलग केंद्र और राज्य में सरकार चला रही भाजपा के लिए बांकीपुर का नतीजा सिर्फ एक सीट का मसला नहीं है, बल्कि हालिया छात्र आंदोलन के असर को वोट के तराजू पर तौलने का एक मौका है।